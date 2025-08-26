مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

انتزع فريق ليفربول فوزًا مثيرًا في الوقت القاتل على حساب مضيفه نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-2، مساء أمس الإثنين، في ختام الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل البديل الصاعد ريو نجوموها الهدف الثالث لمصلحة ليفربول في الدقيقة 90+10 ليمنح حامل اللقب فوزًا قاتلًا بعدما كان على وشك خسارة نقطتين.

ورفع ليفربول رصيده بقيادة مدربه الهولندي أرني سلوت إلى 6 نقاط في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف آرسنال المتصدر وتوتنهام صاحب الوصافة بعد مرور جولتين.

ليفربول يواجه آرسنال في الجولة القادمة

ويلتقي ليفربول ضيفه آرسنال في قمة مرتقبة بالجولة الثالثة يوم الأحد المقبل على ملعب أنفيلد.

أرقام محمد صلاح أمام نيوكاسل

قدم المصري محمد صلاح نجم ليفربول أداءً باهتا في مباراة نيوكاسل، ونال تقييما باهتا بحسب موقع سوفا سكور بواقع 6.2.

وصنع صلاح هدف الفوز لفريقه بالتمريرة إلى زميله نجوموها، وغادر في اللحظات الأخيرة بتبديل دفاعي لمصلحة زميله واتارا إندو.

ولمس صلاح الكرة 35 مرة، وقدم 18 تمريرة صحيحة من أصل 26 وصنع فرصتين ولم يوجه أي تسديدة في المباراة، في رقم سلبي صادم للنجم المصري.

وخسر محمد صلاح الكرة 10 مرات، وفاز مرة واحدة بالمواجهات الثنائية من مرتين بعد أداء باهت للنجم المصري.

ونال البديل ريو نجوموها التقييم الأعلى بواقع 7.6 بعدما سجل هدف فوز فريقه في الوقت القاتل.

