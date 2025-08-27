مصرع إسراء ضحية حقنة فيلر داخل مركز تجميل بالمهندسين

لقيت فتاة تدعى إسراء تبلغ من العمر 26 عاما، مصرعها بعد دخولها غيبوبة تامة منذ عدة أيام بعد خضوعها لعملية تجميل داخل مركز شهير بمنطقة المهندسين.

وتستكمل جهات التحقيق تحقيقاتها موسعة في دخول فتاة تدعى إسراء تبلغ من العمر 26 عاما، في غيبوبة تامة بعد خضوعها لعملية تجميل داخل مركز شهير بمنطقة المهندسين، قبل أيام من موعد زفافها المقرر له 3 سبتمبر المقبل.

وكشفت التحريات تفاصيل إصابة الفتاة “إسراء كرم”، ضحية عملية الفيلر داخل مركز تجميل في منطقة العجوزة، حيث تبين أنه أثناء تخدير الفتاة للأماكن المترهلة لدى شقيقته، حدث لها مضاعفات، أقدموا على إثرها بنقلها لمستشفى خاص بدائرة القسم، وحجزها في الرعاية المركزة لمعاناتها من التهاب رئوي وتلف في خلايا المخ.

وكشف شقيق الفتاة أنها أجرت عملية شفط دهون داخل المركز، لكنها تعرضت لمضاعفات خطيرة خلال الجلسة بعد حقنها بمواد يشتبه في أنها مغشوشة ودون إجراء أي فحوصات أو تحاليل مسبقة، ما تسبب في توقف قلبها لأكثر من خمس دقائق، وأدى إلى تلف شديد بالمخ.

وأضاف أن الأطباء حاولوا إنعاشها لنحو 20 دقيقة، ثم وضعوها على أجهزة التنفس الصناعي، كما أجروا عملية جراحية في الحلق لتركيب أنبوب يساعدها على التنفس.

والد الضحية يكشف تفاصيل الحادث

فيما قال والد الضحية، إن ابنته تبلغ من العمر 26 عاما، ذهبت إلى أحد مراكز التجميل في منطقة العجوزة قبل حفل زفافها بـ15 يوما لتبدأ تجهيز نفسها استعدادا للزفاف، وأنهم بعد مرور وقت عليها داخل المركز، تواصلوا معها هاتفيا لكنها لم تجب عليهم.

وأضاف: “بعد وقت قصير تفاجأوا بتلقي اتصال هاتفي من المستشفى، وقال لهم المتصل: الحقوا بنتكم قلبها متوقف، فأسرعوا للمستشفى، وجدوا أن الفريق الطبي قام بدوره وأنقذوا الفتاة، وتمكنوا من إعادتها إلى الحياة مرة أخرى، ولكن المخ لا يزال متوقفا حتى الآن، كما أنها ليس لديها القدرة على الحركة، وتخضع للعلاج داخل غرفة العناية المركزة”.

ضحية عملية التجميل في العجوزة

البداية كانت بتحرير شقيق الفتاة عبد الله كرم، محام، محضرا حمل رقم 6011 لسنة 2025 بنيابة العجوزة، بتضرره من “م.ف”، طبيب تخدير، و"س.ف" مدير مركز تجميل، وأفاد أنه بتاريخ 16 أغسطس دخلت شقيقته “إسراء كرم”، 26 سنة، لإجراء عملية تجميل حقن ”فيلر” لدى الأول بمركز التجميل، ولكنها أصيبت بتلف شديد بالمخ.

واتهم شقيق الفتاة أنه أثناء حقن طبيب التخدير للمجني عليها فوجئ بشعورها بآلام في القلب وتعرضها لحالة إغماء فنقلها للمستشفى.

