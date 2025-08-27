الخميس 28 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرق سواحل تايوان

زلزال، فيتو
زلزال، فيتو

أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن مصادر حكومية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زلزالا ضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، بتسجيل هزات أرضية بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع  الزلزال في الساعة 03:49:49 من يوم 27 أغسطس الجاري بالتوقيت العالمي المنسق (في الساعة الثالثة و49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت كامتشاتكا، والساعة السادسة و49 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو).

يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية

وبحسب هذه المعلومات، كان مركز الزلزال على بعد 276 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبؤرته على عمق 66.8 كيلومترا. 

وقال العلماء إنه في المناطق المأهولة بالسكان في إقليم كامتشاتكا، شعر السكان بهزات أرضية بلغت شدتها 3 نقاط.

وفي 30 يوليو، شهدت كامتشاتكا زلزالا بقوة 8.8 درجة وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية، لا يكاد يشعر السكان بمعظمها فيما تتناقص كثافتها وقوتها تدريجيا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مقياس ريختر ريختر سواحل تايوان تايوان هزات ارضية

مواد متعلقة

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

موجة استقالات تضم 9 وزراء.. زلزال سياسي يهز حكومة هولندا احتجاجًا على رفض معاقبة إسرائيل

زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب الجزائر

الأكثر قراءة

بعد الفيديو الصدمة، إجراء عاجل من نقابة الأطباء ضد طبيب "تكميم المعدة" لطفلة

تركي آل الشيخ يعلن إصابته بفيروس كورونا

حالة الطقس اليوم، انخفاض جديد بدرجات الحرارة وشبورة ورياح

مكتب FBI: نتعامل مع هجوم مينيابوليس كعمل إرهابي

إخلاء سبيل صاحب مركز التجميل في واقعة وفاة عروس حلوان.. والتحقيقات تكشف: تم حقنها بمواد مغشوشة، وأهل الضحية: مش هنسيب حقها

ارتفاع سعر صرف الدولار في "المركزي" والبنوك المصرية (آخر تحديث)

تجاوز الساعتين وبطريقة مذلة، تفاصيل الإنزال الجوي الإسرائيلي على "جبل المانع" بدمشق (فيديو)

اللقطات الأولى لحريق مخزن كاوتش بكفر ميت الحارون في الغربية (فيديو)

خدمات

المزيد

حالات قطع المعاش عن المستحقين وفقا للقانون

ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الأربعاء، عيار 21 وصل لهذا المستوى

أبرزها الأرز والسكر والشاي، انخفاض أسعار السلع الغذائية في الأسواق

سعر الفراخ اليوم الأربعاء 27 أغسطس 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

الأوراق المطلوبة للترشح في انتخابات مجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 28 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 28 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

هل يجوز قراءة الفاتحة لقضاء الحوائج؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads