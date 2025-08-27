زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر يضرب شمال شرق سواحل تايوان

أفادت وكالة «رويترز»، نقلا عن مصادر حكومية، مساء اليوم الأربعاء، بأن زلزالا ضرب شمال شرق سواحل تايوان بقوة 6 درجات على مقياس ريختر.

زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، بتسجيل هزات أرضية بقوة 6,2 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية.

ووفقا للمعلومات المتوفرة، وقع الزلزال في الساعة 03:49:49 من يوم 27 أغسطس الجاري بالتوقيت العالمي المنسق (في الساعة الثالثة و49 دقيقة بعد الظهر بتوقيت كامتشاتكا، والساعة السادسة و49 دقيقة صباحا بتوقيت موسكو).

يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية

وبحسب هذه المعلومات، كان مركز الزلزال على بعد 276 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، وبؤرته على عمق 66.8 كيلومترا.

وقال العلماء إنه في المناطق المأهولة بالسكان في إقليم كامتشاتكا، شعر السكان بهزات أرضية بلغت شدتها 3 نقاط.

وفي 30 يوليو، شهدت كامتشاتكا زلزالا بقوة 8.8 درجة وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952.

ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية، لا يكاد يشعر السكان بمعظمها فيما تتناقص كثافتها وقوتها تدريجيا.

