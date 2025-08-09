رصد 43 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال 24 ساعة

زلزال كامشاتكا، أفادت وزارة الطوارئ الروسية في إقليم كامشاتكا، اليوم السبت، أن الهزات الارتدادية مستمرة في منطقة كامشاتكا بعد الزلزال القوي الذي وقع في 30 يوليو، حيث سجل علماء الزلازل خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية 43 هزة أرضية.



وأفاد البيان بأن إحدى الهزات الارتدادية شعر بها سكان المناطق السكنية في الإقليم، كما أن مراكز الإيواء المؤقتة في بيتروبافلوفسك-كامشاتسكي وفيليوتشينسك لا تزال تعمل، وقد أقامت فيها خلال اليوم الماضي 61 شخصًا.

وأشار فريق الإنقاذ إلى استمرار عمل أخصائيي علم النفس التابعين لوزارة الطوارئ مع المتضررين لتقديم الدعم اللازم.



وشهدت كامشاتكا في 30 يوليو أقوى زلزال منذ عام 1952 بقوة تصل إلى 8.8 درجة على مقياس ريختر، وقد شعر بهزات بلغت قوتها حتى 8 درجات سكان جزر الكوريل الشمالية.

