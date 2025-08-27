الأربعاء 27 أغسطس 2025
ثقافة وفنون

مكتبة مصر العامة تستضيف "رواد الجوروبو" في أمسية موسيقية فنزويلية

تستعد مكتبة مصر العامة بالجيزة لاستضافة أمسية موسيقية استثنائية مع فرقة "رواد الجوروبو" الفنزويلية المتخصصة في الفلكلور الشعبي، وذلك يوم الخميس الموافق 28 أغسطس.

وتنطلق الرحلة الموسيقية، التي تأتي في إطار التبادل الثقافي، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً على روف المكتبة بالدور الثالث.

ومن المقرر أن تقدم فرقة رواد الجوروبو عروضًا غنية بالإيقاعات اللاتينية الحيوية، والأزياء التقليدية، والأجواء الساحرة التي تنقل الحضور مباشرةً من قلب فنزويلا إلى ضفاف النيل.

يُذكر أن الدعوة لحضور الحفل عامة والدخول مجاني، وذلك بمقر المكتبة الكائن في 4 شارع جمال حمدان المتفرع من شارع النيل، الجيزة.

 

مكتبة مصر العامة

تُعد مكتبة مصر العامة بالجيزة منارة ثقافية رائدة وأحد أبرز المشروعات المشتركة بين مصر وألمانيا، حيث تُصنّف كواحدة من أكبر وأفضل المكتبات العامة في البلاد.

تم افتتاح الفرع الرئيسي للمكتبة في الجيزة يوم الإثنين 21 مارس 1995، ومنذ ذلك التاريخ، لعبت المكتبة دورًا محوريًّا في إرساء مفهوم جديد لتقديم الخدمات المكتبية لقطاع واسع من السكان في مصر، لتتحول بذلك إلى مركز معرفي حيوي يخدم المجتمع المصري.

