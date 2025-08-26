أحمد عبد السلام: العبور تشهد إقبالا متزايدا من المواطنين والمستثمرين

أكد المهندس أحمد عبد السلام، الخبير العقاري، الرئيس التنفيذي لشركة “Valero Developments” أن مدينة العبور تشهد زيادة فى الإقبال من المواطنين، وخاصة على فئة الإسكان المتوسط، والبحث عن وحدات عقارية مناسبة وهروبا من المواطنين من الارتفاعات الكبيرة فى أسعار الوحدات بالقاهرة الجديدة.

وقال عبد السلام، فى تصريحات صحفية: إن المدينة تتمتع حاليا بمزايا تنافسية قوية تجعلها الخيار الأفضل للمواطنين والشركات العقارية، لافتا إلى أن الالتزام والجدية عناصر أساسية للتواجد بقوة بالسوق العقاري.

وأضاف أن مدينتي العبور والعبور الجديدة تلقى اهتماما كبيرا من وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، فى ظل ما تشهده من نمو ملحوظ في التطوير العقاري، ومدعوم ببنية تحتية متطورة وموقع استراتيجي يجعلها وجهة جاذبة للاستثمار.

وتوقع زيادة الطلب على الوحدات السكنية في السنوات القادمة، لافتا إلى أن الشركة تخطط لبدء التسليم المبدئي للوحدات التجارية بمشروعها بالعبور بحلول أكتوبر المقبل، بعد الانتهاء بنسبة 100% من الأعمال الخرسانية بالمشروع.

ولفت إلى أن سرعة التنفيذ مع الحفاظ على الجودة المرتفعة يعني سرعة البدء في التشغيل وهو ما يضمن تحقيق عائد استثماري، ويعزز من التنمية التي تشهدها المدينة، ويوفر خدمات إضافية ومتكاملة لقاطني المدينة بالكامل، مؤكدًا أن التشغيل المبكر لا يقتصر فقط على خدمة العملاء المستثمرين، بل يسهم كذلك في تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة ويخلق بيئة جاذبة للاستثمار.





ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.