أخبار مصر

نائب وزير الصحة يبحث تطوير منظومة المخازن والتموين الطبي ومراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

اجتماع نائب وزير
اجتماع نائب وزير الصحة لتطوير منظومة المخازن
عقد الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان للحوكمة والرقابة والتطوير المؤسسي، اجتماعًا لمتابعة وتطوير أداء منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي، بهدف تعزيز كفاءتها وضمان توفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمواطنين في جميع أنحاء الجمهورية، وركز الاجتماع على تحديد التحديات التشغيلية ووضع خطوات تنفيذية فورية لمعالجتها، مع التركيز على استدامة المنظومة وتلبية احتياجات القطاع الصحي.

مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات الطبية، والتأكد من جودة إجراءات التخزين والحفظ داخل المخازن، كما تم استعراض آليات التوزيع العادل وتعزيز التنسيق بين المخازن لسد أي عجز محتمل، مع تطبيق إجراءات حوكمة ورقابة صارمة لضمان الكفاءة والشفافية، وأشار إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات تنفيذية لتحسين إدارة المخزون وتفعيل أنظمة التكامل بين المخازن الاستراتيجية.

وأضاف «عبدالغفار» أن نائب الوزير اطلع على مقترحات لتطوير المنظومة، تضمنت خططًا لتوسيع المخازن التابعة للوزارة وفقًا للاحتياجات الفعلية، مع التركيز على تسريع وتيرة الميكنة والتحول الرقمي لتحسين إدارة المخزون وتتبعه، كما تم وضع إطار زمني لتنفيذ هذه المقترحات، مع تحديد المسؤوليات لضمان التنفيذ الفعال.

الصحة تكشف حقيقة فيديو موظف يلعب على جهاز العمل بمستشفى أحمد ماهر

الصحة: إصدار 907 موافقات لعمليات زراعة أعضاء في 2025

حضر الاجتماع الدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للطب العلاجي، والمهندس عمرو عايد، مساعد الوزير لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والدكتور شريف مصطفى، مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير للشؤون المالية، والدكتور محمد رمضان، رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية، والدكتورة رشا الشرقاوي، رئيس الإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية، والدكتور محمد السيد، رئيس الإدارة المركزية للإمداد بهيئة الشراء الموحد، إلى جانب عدد من مدراء الإدارات المعنية بمتابعة المنظومة.

