منتخب الناشئين يتلقى عرضا لمواجهة نظيره الأردني وديا

منتخب مواليد 2009، تلقي منتخب مصر الناشئين مواليد 2009 الذي يقوده المدير الفني حسين عبداللطيف، عرضا من نظيره الأردني لخوض مباراتين وديتين بين المنتخبين الشقيقين خلال شهر فبراير الجاري بالأردن.

الأردن تعرض استضافة منتخب 2009

وكشف مصدر باتحاد الكرة لفيتو، أن الاتحاد الأردني لكرة القدم عرض استضافة منتخب الناشئين مواليد 2009 لخوض مباراتين أمام نظيره الأردني بالعاصمة الأردنية عمان خلال شهر فبراير الجاري، وأن اتحاد الكرة وافق على قبول العرض الأردني.

تعديلات على برنامج منتخب مواليد 2009

وكان قد عقد علاء نبيل المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا مع حسين عبد اللطيف المدير الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يوم 13 يناير الماضي بمركز المنتخبات الوطنية، لمناقشته فى برنامج إعداد الفريق للمرحلة المقبلة، والتى ستشهد مشاركته فى تصفيات بطولة الأمم الأفريقية ونهائياتها -حال تجاوز التصفيات - والتى لم يتم تحديد مواعيدهما بعد، من أجل التأهل لنهائيات كأس العالم بقطر 2026.

حسين عبداللطيف المدير الفني لاتحاد الكرة، فيتو



وبحث المدير الفنى للاتحاد متطلبات المرحلة المقبلة لمنتخب 2009 مع مديره الفنى من معسكرات ومباريات ودية تمهيدًا لمناقشة البرنامج مع اللجنة الفنية للعرض على مجلس الإدارة برئاسة هانى أبوريدة لاعتماده.

وطالب المدير الفنى للاتحاد بإجراء تعديلات على البرنامج بسبب مواعيد امتحانات اللاعبين حفاظًا على مستقبلهم الدراسى.

وكان المنتخب قد أنهى آخر معسكر له بمركز المنتخبات الوطنية فى نهاية ديسمبر المنقضى.

55 لاعبا في القوام الرئيسي لمنتخب مواليد 2009

وأكد حسين عبد اللطيف أن المرحلة الماضية من برنامج الإعداد كان الهدف منها التعرف على إمكانات اللاعبين وقدراتهم الفنية والبدنية والذهنية وأنه تم الاستقرار على 55 لاعبًا يمثلون القوام الرئيسى للفريق خلال المرحلة المقبلة، والتى سيكون هدفها توحيد الفكر الفنى وفقًا لطريقة اللعب التى سيخوض بها الفريق مبارياته الودية والرسمية.



ووجه عبد اللطيف الشكر لمجلس إدارة اتحاد الكرة والمدير الفنى للاتحاد واللجنة الفنية على الدعم والمساندة.

الجدير بالذكر أن الجهاز الفنى لمنتخب الناشئين مواليد 2009 يضم حسين عبد اللطيف مديرًا فنيًا وعبدالستار صبرى مدربًا عامًا وكريم أيمن مدرب مساعد وأمير عبدالحميد مدربًا لحراس المرمى وشادى الشريف إداريًا.

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