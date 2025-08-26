الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

السفير حسام زكي: مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة وصلت إلى وضع عبثي

السفير حسام زكي،
السفير حسام زكي، فيتو

قال  السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية: إن ملف وقف إطلاق النار في غزة بات يشهد وضعًا "عبثيًا للغاية"، رغم الجهود العربية المكثفة المبذولة من جانب مصر وقطر لوقف نزيف الدم الفلسطيني.

وأضاف زكي، خلال لقائه ببرنامج "كل الأبعاد"، تقديم الإعلامية هدير أبو زيد، على قناة "إكسترا نيوز"، أن إسرائيل تتعامل مع هذا الملف ليس فقط باستخفاف، بل أيضًا بمراوغة وسوء نية، مشيرًا إلى أن الحكومة الإسرائيلية تتحدث في العلن عن خطط لإعادة احتلال مدينة غزة وأجزاء من القطاع، وفي الوقت نفسه ترسل فريقًا للتفاوض حول وقف إطلاق النار.

وأوضح أن التفاوض في ظل هذه التصريحات والخطط العسكرية لا يستقيم، متسائلًا: "على أي أساس تجري المفاوضات إذا كانت إسرائيل تخطط وتعلن عن عمليات عسكرية جديدة على الأرض؟".

وأكد زكي أن تعنت إسرائيل وتراجعها عن التزاماتها السابقة أفقد المفاوضات الجدية المطلوبة، ما أدى إلى بقاء الوضع يراوح مكانه ويتجه نحو التعقيد، لافتًا إلى أن الشعب الفلسطيني في غزة هو من يدفع الثمن الباهظ جراء استمرار هذه السياسات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السفير حسام زكى جامعة الدول العربية وقف إطلاق النار فى غزة مصر وقطر الدم الفلسطيني وقف اطلاق النار

مواد متعلقة

61 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

اعتراف عبري، انقسام بصفوف كبار ضباط جيش الاحتلال بشأن مواصلة حرب غزة

وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا مع قطر لإنهاء المجاعة في غزة

تحول لافت تجاه عمليات غزة، معلومات الوزراء يرصد اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

ماتت وابنتها رفعت أمرها للسماء، قصة فيديو مبك لمسنة تدعو على ابنها بالمنوفية

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads