61 شهيدا في غزة منذ فجر اليوم

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، باستشهاد 61 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في القطاع منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت مصادر طبية في غزة، إن بين الشهداء 9 من المجوّعين الباحثين عن الطعام جرى استهدافهم خلال محاولتهم الحصول على بعض الطعام قرب نقاط للتحكم بالمساعدات وسط وشمال القطاع.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 75 شهيدا و370 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدا و158,629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

نقل طفل مصاب بالرصاص

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط مصابَين برصاص قوات الاحتلال، إثر اقتحامها وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا تمكنت من نقل طفل مصاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام المستمر لوسط مدينة رام الله".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها وسط رام الله والبيرة.

