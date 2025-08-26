الأربعاء 27 أغسطس 2025
خارج الحدود

إغلاق طرق رئيسية في جميع أنحاء إسرائيل لهذا السبب

مظاهرات في إسرائيل،
مظاهرات في إسرائيل، فيتو

أفادت القناة 13 الإسرائيلية: بإغلاق طرق رئيسية في جميع أنحاء إسرائيل، بسبب الاحتجاجات المطالبة باتفاق لاستعادة الأسرى الإسرائيليين

 المحتجون الإسرائيليون يتوجهون لأحد مطاعم القدس حيث يتواجد نتنياهو

وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ عشرات المتظاهرين توجهوا مساء اليوم إلى أحد المطاعم في القدس، حيث كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته يتناولون مأدبة احتفالية.

المتظاهرون يهاجمون الحكومة الإسرائيلية

رفع المحتجون لافتات وهتفوا بشعارات غاضبة، مؤكدين أنّ "نتنياهو ووزراءه يحتفلون بينما الرهائن جوعى في الأسر".

وأشارت القناة إلى أنّ المظاهرة جاءت في إطار تصاعد الضغوط الشعبية على الحكومة الإسرائيلية، حيث تتهمها عائلات الأسرى بالتقاعس عن إنجاز صفقة تبادل وإنهاء معاناتهم.

ووفق المراسلين الميدانيين، فإن المشهد عكس الفجوة المتزايدة بين القيادة الإسرائيلية والجمهور، إذ اعتبر المحتجون أن الاحتفال في وقت الحرب يمثل انفصالًا عن الواقع الذي يعيشه الجنود في الجبهات والمدنيون في الملاجئ.

يأتي هذا التطور وسط سلسلة مظاهرات يومية في تل أبيب والقدس ومدن أخرى، تطالب بوقف الحرب على غزة وإيجاد حل سريع لملف الرهائن، في وقت تزداد فيه الانقسامات داخل الحكومة والجيش حول إدارة الحرب ومآلاتها.

