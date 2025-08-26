قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس: تحدثت مع رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونتعاون لوقف العنف في غزة والضفة وإنهاء المجاعة.

وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا مع قطر لإنهاء المجاعة في غزة

وأضاف مانويل: نواصل تعميق شراكتنا الإستراتيجية مع قطر من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته قالت لجنة أوكسفورد للتخفيف من وطأة المجاعة (أوكسفام) في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: لدينا كثير من المواد المنقذة للحياة مكدسة على حدود قطاع غزة بانتظار إدخالها.

أوكسفام تحذر من ارتفاع عدد ضحايا التجويع بغزة

وأضافت أوكسفام: ما يدخل إلى قطاع غزة شحيح كما ونوعا، ولا يلبي الاحتياجات الأساسية، وإذا لم يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكثافة فسيرتفع عدد ضحايا المجاعة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 75 شهيدا و370 مصابا خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدا و158,629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط مصابَين برصاص قوات الاحتلال، إثر اقتحامها وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا تمكنت من نقل طفل مصاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام المستمر لوسط مدينة رام الله".

