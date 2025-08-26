الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا مع قطر لإنهاء المجاعة في غزة

المجاعة في غزة، فيتو
المجاعة في غزة، فيتو

قال وزير خارجية إسبانيا خوسيه مانويل ألباريس: تحدثت مع رئيس الوزراء، وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ونتعاون لوقف العنف في غزة والضفة وإنهاء المجاعة.

وزير خارجية إسبانيا: نواصل تعميق شراكتنا مع قطر لإنهاء المجاعة في غزة

وأضاف مانويل: نواصل تعميق شراكتنا الإستراتيجية مع قطر من أجل السلام في الشرق الأوسط.

وفي السياق ذاته قالت لجنة أوكسفورد للتخفيف من وطأة المجاعة (أوكسفام) في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء: لدينا كثير من المواد المنقذة للحياة مكدسة على حدود قطاع غزة بانتظار إدخالها.

أوكسفام تحذر من ارتفاع عدد ضحايا التجويع بغزة 

وأضافت أوكسفام: ما يدخل إلى قطاع غزة شحيح كما ونوعا، ولا يلبي الاحتياجات الأساسية، وإذا لم يتم إدخال المساعدات إلى قطاع غزة بكثافة فسيرتفع عدد ضحايا المجاعة.

وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن مستشفيات القطاع استقبلت 75 شهيدا و370 مصابا خلال الـساعات الـ24 الماضية.

وبهذا ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 62,819 شهيدا و158,629 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

فيما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، عن سقوط مصابَين برصاص قوات الاحتلال، إثر اقتحامها وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: "طواقمنا تمكنت من نقل طفل مصاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام المستمر لوسط مدينة رام الله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غزة قطر اسبانيا

مواد متعلقة

أوكسفام تحذر من ارتفاع عدد ضحايا التجويع في غزة

تحول لافت تجاه عمليات غزة، معلومات الوزراء يرصد اتجاهات الرأي العام العالمي بشأن القضية الفلسطينية

الأكثر قراءة

ارتبكت إثيوبيا وتأثرت مصر، خبير يكشف موعد وصول مياه النيل الأزرق إلى السد العالي

وش إجرام، بائعة خضار تقتل عاملا وتصيب نجله الشاب بـ"سلاح أبيض" في القليوبية

خروج أحمد عبد القادر ميدو من السجن في لندن ونائب رئيس الاتحاد يكشف التفاصيل

صدمة لجمهور رحمة محسن، أحمد العوضي يعلن مفاجأة عن مسلسله الجديد في رمضان (فيديو)

ثلاثي حائط صد ورابعهم إمام عاشور، صدمة للأهلي قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

دراسة تحذر: موجات الحر المتكررة تسرع الشيخوخة البيولوجية

محافظة الإسكندرية توجه نداء لأهالي برج العرب من انتشار رائحة غاز

منها السن وشهادة التعليم الأساسي، الشروط المطلوبة للترشح بانتخابات مجلس النواب 2025

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

تعرف على أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الثلاثاء

تعرف على سعر السكر في السوق اليوم الثلاثاء (آخر تحديث)

تعرف على سعر الألومنيوم اليوم الثلاثاء بالسوق المصري

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة للتعيين بمجلس النواب 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأربعاء 27 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads