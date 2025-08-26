اعتراف عبري، انقسام بصفوف كبار ضباط جيش الاحتلال بشأن مواصلة حرب غزة

كشف موقع واللا العبري، نقلًا عن مصادر رفيعة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن وجود انقسام داخل صفوف كبار الضباط حول الاستراتيجية العسكرية المتعلقة بمواصلة القتال في قطاع غزة، في ظل تزايد الضغوط الدولية والأوضاع الميدانية المعقدة التي تواجهها القوات الإسرائيلية منذ أشهر.

انقسام داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي

بحسب التقرير، فإن بعض كبار الضباط يرون أن مواصلة العمليات العسكرية المكثفة قد تؤدي إلى استنزاف طويل الأمد دون تحقيق أهداف سياسية واضحة، بينما يعتقد آخرون أن التراجع الآن سيُعد بمثابة "هزيمة معنوية" قد تضعف صورة الردع الإسرائيلي في المنطقة.

ضغوط سياسية ودبلوماسية على إسرائيل

المصادر أوضحت أن القيادة السياسية في إسرائيل تواجه ضغوطًا متزايدة من الولايات المتحدة ودول أوروبية لوقف التصعيد، مع تزايد التحذيرات من كارثة إنسانية متفاقمة في غزة، وهو ما يضع المؤسسة العسكرية أمام معادلة صعبة بين إرضاء المتطلبات السياسية الدولية والحفاظ على أجندتها الأمنية.

تحديات ميدانية متزايدة أمام جيش الاحتلال

وأشار التقرير إلى أن القوات الإسرائيلية ما زالت تواجه مقاومة شرسة في مناطق متعددة من قطاع غزة، الأمر الذي يعكس تعقيدات الواقع الميداني ويثير تساؤلات داخل الجيش حول جدوى استمرار النهج الحالي. بعض الضباط حذروا من أن الإطالة في العمليات ستؤثر على جهوزية الجيش في جبهات أخرى مثل الشمال، حيث تزداد التوترات مع حزب الله في لبنان.

انعكاسات على الداخل الإسرائيلي

الانقسام داخل المؤسسة العسكرية يأتي في وقت حساس، حيث يواجه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو انتقادات داخلية متصاعدة بسبب غياب خطة سياسية واضحة لما بعد الحرب، إلى جانب الضغوط الشعبية نتيجة الخسائر البشرية في صفوف الجيش والآثار الاقتصادية السلبية.

سيناريوهات مطروحة داخل الحكومة الإسرائيلية

مواصلة القتال على نفس الوتيرة لإضعاف قدرات الفصائل الفلسطينية.

الانتقال إلى مرحلة عمليات محدودة تستهدف قيادات وبنى تحتية محددة.

الدخول في مسار تفاوضي غير مباشر بوساطات إقليمية ودولية.

وفي ضوء هذا الانقسام، يبدو أن إسرائيل تقف عند مفترق طرق استراتيجي، بين مواصلة التصعيد العسكري أو البحث عن تسوية سياسية، وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة القيادة الإسرائيلية على حسم المعركة ميدانيًا وسياسيًا في آن واحد.

