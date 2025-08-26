زعيم المعارضة الإسرائيلية: تجاهل صفقة الأسرى وصمة عار على جبين حكومة نتنياهو

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: إن انعقاد مجلس الوزراء دون التطرق إلى ملف صفقة تبادل الأسرى يشكل "وصمة عار أخلاقية أخرى" على حكومة نتنياهو التي وصفها بـ"حكومة 7 أكتوبر".

لابيد: نتنياهو يتحمل مسؤولية تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية

وأكد لابيد أن استمرار الحكومة في تجاهل قضية الرهائن المحتجزين في غزة يعكس انفصالها عن أولويات الجمهور الإسرائيلي، محملًا نتنياهو المسؤولية عن تفاقم الأزمة الإنسانية والسياسية.

متظاهرون إسرائيليون يقتحمون مطعما يجلس فيه نتنياهو ووزراء بحكومته

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأن متظاهرين إسرائيليين وصلوا إلى مطعم بالقدس، يجلس فيه نتنياهو ووزراء الحكومة على مأدبة احتفالية.

وأضافت القناة الإسرائيلية: إن المتظاهرين يقولون إن نتنياهو ووزراء حكومته يحتفلون بينما الرهائن جوعى.

وتجمع مئات المحتجين مساء اليوم أمام وزارة الدفاع الإسرائيلية في تل أبيب، وتحديدًا في الساحة والمعروفة بـ"ميدان الرهائن"، في مظاهرة جديدة تطالب بإنهاء الحرب المستمرة على غزة والتوصل إلى اتفاق يضمن عودة الأسرى الإسرائيليين.

