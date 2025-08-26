الأربعاء 27 أغسطس 2025
أمين الفتوى: لا يجوز وضع القرآن نغمة على الهاتف أما الدعاء فلا بأس

هاتف، فيتو
هاتف، فيتو

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المتابعين، حول حكم وضع الدعاء أو الأذان أو الآيات القرآنية نغمة للهاتف المحمول.

وأوضح عثمان، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، تقديم الإعلامي مهند السادات، أن الدعاء لا حرج في اتخاذه نغمة للهاتف، لأنه كلام طيب ولا مانع شرعي منه.

وأضاف  أن الأمر في هذه الحالة يسير، أما بالنسبة للقرآن الكريم، فالأولى عدم جعله نغمة للهاتف، لأن القرآن نزل ليكون منهجًا لهداية الناس وإصلاح حياتهم، وليس وسيلة للتنبيه على المكالمات.

وأشار إلى أنه في حال وضع آية قرآنية على الهاتف، ينبغي الحرص على تركها حتى تكتمل الآية ولا تُقطع في منتصفها، لأن ذلك يُعد تقصيرًا في التعامل مع كلام الله تعالى.

