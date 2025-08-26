9 سبتمبر، النطق بالحكم على المتهمة في واقعة طفل "الجت سكي"

قررت محكمة جنح العلمين المنعقدة في برج العرب، اليوم الثلاثاء، تأجيل ثالث جلسات محاكمة المتهمة في واقعة طفل "الجت سكي" إلى جلسة 9 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم، بعد اتهامها بالتسبب في وفاة الطفل آدم وإصابة 3 آخرين أثناء القيادة بسرعة كبيرة.

كان دفاع المجني عليه آدم، طلب في الجلسة السابقة اعادة الدعوى للنيابة العامة لإدخال ريم أشرف سيد محمد شقيقة المتهمة كفاعلة أصلية في الجريمة، وقدم صورة من عقد استئجار الجى سكى المستخدم فى قتل المجنى عليه وإحداث إصابات المجني عليهم، موقع من شقيقة المتهمة وإقرار بتحملها المسؤولية الجنائية والمدنية عما يحدث من إصابات أو أضرار للغير، والتمسك بإدخالها كمتهمة أصلية فى الدعوى.

وقال المحامي هشام دراز، دفاع أسرة الطفل خلال مرافعته إن العدالة لا تقوم على الورق فقط، بل على تنفيذ القرارات في أوانها، وعلى احترام الإجراءات التي تحفظ حق المجتمع في الحقيقة.

وأكد دراز أن قرار النيابة العامة الصادر بعرض المتهمة على مستشفى حكومي لتحليل المخدرات والكشف عن تعاطي المؤثرات العقلية، لم يُنفّذ إلا بعد خمسة أيام من صدوره، بعد أن تقدّمت الأسرة بتظلم رسمي.

وأضاف أن هذا التأخير قد أفقد التحقيق فرصة الحصول على نتائج دقيقة، لأن التحليل جاء متأخرا بما يكفي لزوال أثر المواد المخدرة، إن وجدت، مما يضعف موقف الأسرة في إثبات الوقائع.

وفي ختام مرافعته، طالب المحامي بعرض المتهمة على لجنة ثلاثية من الطب الشرعي، تضم استشاريا من قسم السموم الإكلينيكية بكلية الطب، مع سحب عينات بول وبصيلات شعر، مراعاة للفارق الزمني بين تاريخ الواقعة والتحليل الأول.

تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة للمتهم في قضية الجت سكي

كانت النيابة العامة بالإسكندرية قررت ، عرض المتهمة في واقعة مصرع طفل "الجت سكي" على مصلحة الطب الشرعي لإجراء تحليل للكشف عن تعاطي المواد المخدرة من عدمه، وذلك بعد تقديم التظلم من المحامي إبراهيم دراز، دفاع أسرة المجني عليه، بشأن عدم تنفيذ قرار سابق بعرض المتهمة على مستشفى العلمين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة م.أ، كانت تقود دراجة مائية "جيت سكي" بسرعة متهورة على أحد شواطئ الساحل الشمالي يوم 18 يوليو الجاري، مما أدى إلى وفاة الطفل آدم إبراهيم عبد الوهاب إبراهيم مطاوع، وإصابة 3 أطفال آخرين بإصابات متفرقة.

وقال محامي أسرة المتوفي، أن قرار النائب العام جاء فوريا استجابة للتظلم الذي تقدم به نيابةً عن أسرة الطفل المجني عليه، والذي تضمن المطالبة بسرعة تنفيذ إجراء التحليل الطبي، نظرا لأهميته في كشف ملابسات الواقعة وتحديد الحالة الإدراكية للمتهمة وقت ارتكاب الجريمة.

واشار ان من المقرر أن تعرض المتهمة اليوم على المحكمة للنظر في تجديد حبسها من عدمه، وسط مطالبات متصاعدة من أسرة المجني عليه بسرعة استكمال التحقيقات وإحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

وشهد أحد شواطئ الساحل الشمالي مصرع صغير يدعى “آدم” وإصابة 3 آخرين، في تصادم دراجتين مائيتين “جيت سكي”، إحداهما قيادة فتاة تبلغ من العمر 25 عامًا دون تصريح رسمي أو تدريب معتمد.

