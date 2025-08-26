الأربعاء 27 أغسطس 2025
دويدار يبحث مع نائب وزير الصحة سبل تعزيز الجهود السكانية في سوهاج

استقبل الدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج اليوم الثلاثاء الدكتورة عبلة الألفي نائب وزير الصحة والسكان في ثاني أيام زيارتها للمحافظة لتعزيز الجهود نحو القضايا السكانية وصحة الأم والطفل ومتابعة جودة الخدمات الطبية، تتفقد خلالها عدد من المنشآت الصحية وتعقد عدد من الاجتماعات الهامة والهادفة.

 

حيث تهتم ناىب وزير الصحة بتطبيق خطط الوزارة لرقمنة خدمات الرعاية وإطلاق مبادرة "بداية آمنة " لتشجيع الولادة الطبيعية وخفض نسب القيصرية إلي 30% بحلول 2027 مع تعزيز خدمات تنظيم الأسرة، وكذلك إبراز دور مبادرة "الألف يوم الذهبية " في حماية صحة الطفل.

 

جدير بالذكر أن الدكتورة عبلة الألفي أجري جولة تفقدية بالأمس شملت وحدة رعاية طفل شرق بسوهاج، ووحدتي الديابات والحواويش بمركز أخميم ومستشفي طهطا العام، كما عقدت اجتماعا مع اللواء الدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، كما شاركت نائب الوزير في لقاء مجتمعي نظمه المجلس القومي للسكان بمدينة أخميم.

 

