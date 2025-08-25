رئيس جامعة سوهاج: لا توجد خسائر أو إصابات بحريق سطح مجمع المدرجات

أكد الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، أنه لا توجد أي إصابات بشرية أو خسائر مادية، إثر الحريق الذي نشب، منذ قليل، بلوحة كهرباء التكييف المركزي أعلى سطح مبنى مجمع المدرجات بالمقر القديم للجامعة.

وعلى الفور انتقل رئيس جامعة سوهاج لمكان نشوب الحريق، الذي تمت السيطرة عليه، حيث يوضح التقرير المبدئي أن سبب الحريق هو ماس كهربائي؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة، بمبنى المدرجات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وقال النعماني: إنه فور الإبلاغ والشعور بالحريق تم الاتصال بالحماية المدنية، والتي أحكمت السيطرة على الحريق علي وجه السرعة، مشيدًا بما بذله رجال الحماية المدنية، وتعاونهم في السيطرة على الحريق المحدود الذي نشب، وتم إخماده بالكامل دون وقوع خسائر بشرية.

