الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

جيش الاحتلال يقتحم مدينة دورا جنوب الخليل

جيش الاحتلال، فيتو
ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الثلاثاء،  إن قوات من جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة دورا جنوب الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

جيش الاحتلال يقتحم مدينة دورا

وياتي ذلك بعدما أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، إصابة 58 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال وسط مدينة رام الله.

وكان الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أبلغ عن سقوط مصابَين برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها وسط مدينتي رام الله والبيرة.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني: “طواقمنا تمكنت من نقل طفل مصاب بالرصاص الحي خلال الاقتحام المستمر لوسط مدينة رام الله".

وأشار الهلال الأحمر الفلسطيني إلى إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال إثر اقتحامها وسط رام الله والبيرة.

وفي سياق منفصل، استهدف جيش الاحتلال الإسرائيلي مدرسة تؤوي نازحين في منطقة الحي الياباني غرب خان يونس، بالتزامن مع تقدم لآليات إسرائيلية باتجاه الأجزاء الغربية منها.

وتسبب القصف بمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة خمسة آخرين، وصلوا جميعا لمجمع ناصر الطبي بخان يونس.

جيش الاحتلال رام الله الضفة الغربية

