خلاف داخل جيش الاحتلال حول هيكل القيادة وهذا موقف رئيس الأركان

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، عن خلاف متصاعد داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن أبلغ قادة بارزون بأن رئيس الأركان الإسرائيلي زامير يرفض بشكل قاطع تعيين أي قائد بمرتبة أعلى منه لقيادة الجيش.

تمسك زامير بموقعه كرئيس للأركان

وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها القناة، فإن زامير اعتبر أن أي خطوة من هذا النوع ستشكل "مساسًا مباشرًا بصلاحياته ومكانة رئاسة الأركان"، مؤكدًا أنه لن يقبل الخضوع لقيادة عسكرية موازية أو أعلى.

خلافات داخل الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة

وتأتي هذه الأنباء في ظل نقاشات متزايدة داخل المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في غزة، حيث طُرحت مقترحات لتعيين قائد عام أعلى أو "منسق عسكري" لإدارة العمليات بشكل مباشر مع المستوى السياسي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس أزمة ثقة بين القيادة السياسية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تزايد الانتقادات لأداء المؤسسة العسكرية خلال الحرب. كما يُتوقع أن يزيد هذا الخلاف من التوتر داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

