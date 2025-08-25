الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

خلاف داخل جيش الاحتلال حول هيكل القيادة وهذا موقف رئيس الأركان

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

كشفت القناة 13 الإسرائيلية، مساء اليوم، عن خلاف متصاعد داخل المؤسسة العسكرية، بعد أن أبلغ قادة بارزون بأن رئيس الأركان الإسرائيلي زامير يرفض بشكل قاطع تعيين أي قائد بمرتبة أعلى منه لقيادة الجيش.

تمسك زامير بموقعه كرئيس للأركان

وبحسب المصادر العسكرية التي نقلت عنها القناة، فإن زامير اعتبر أن أي خطوة من هذا النوع ستشكل "مساسًا مباشرًا بصلاحياته ومكانة رئاسة الأركان"، مؤكدًا أنه لن يقبل الخضوع لقيادة عسكرية موازية أو أعلى.

خلافات داخل الاحتلال الإسرائيلي بسبب حرب غزة

وتأتي هذه الأنباء في ظل نقاشات متزايدة داخل المستويات السياسية والعسكرية في إسرائيل، على خلفية الحرب الدائرة في غزة، حيث طُرحت مقترحات لتعيين قائد عام أعلى أو "منسق عسكري" لإدارة العمليات بشكل مباشر مع المستوى السياسي.

ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس أزمة ثقة بين القيادة السياسية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، خاصة مع تزايد الانتقادات لأداء المؤسسة العسكرية خلال الحرب. كما يُتوقع أن يزيد هذا الخلاف من التوتر داخل مجلس الحرب الإسرائيلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جيش الإحتلال الإسرائيلي جيش الاحتلال زامير رئيس الأركان الإسرائيلي إسرائيل حرب غزة غزة

مواد متعلقة

أول تعليق من جيش الاحتلال على واقعة اغتيال الصحفيين

رئيس أركان الاحتلال: صفقة ويتكوف المعدلة الخيار الأكثر واقعية في ظل الظروف الحالية

رئيس أركان جيش الاحتلال: نستعد لمرحلة جديدة من عملية "عربات جدعون" بغزة

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads