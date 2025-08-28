الخميس 28 أغسطس 2025
محمد ثروت نجم احتفالية دار الأوبرا في ذكرى المولد النبوي

الفنان محمد ثروت
تحتفل دار الأوبرا المصرية بالذكرى العطرة للمولد النبوى الشريف في مستهل موسمها الفني الجديد من خلال الأمسية التي يحييها النجم محمد ثروت بمشاركة مطربي الموسيقى العربية بالأوبرا، أنغام مصطفى، أحمد حسن، مصطفى النجدي وأميرة أحمد، ومصاحبة الأوركسترا الاحتفالي بقيادة المايسترو الدكتور علاء عبد السلام وذلك في التاسعة مساء الثلاثاء 2 سبتمبر على المسرح الكبير.

تضم الاحتفالية فاصلين يغرد خلال الثاني النجم محمد ثروت بباقة مختارة من الابتهالات والقصائد الدينية التي تصور شمائل الرسول الكريم وتبرز القيم النبيلة للدين الإسلامي منها روضة الهادى، النبي ذاك الإمام، يا من يعشق نبينا، الله يا رسول الله، قمر سيدنا النبي، أشرقت أنوار محمد، القلب يعشق كل جميل، لأجل النبي، وعليك سلام الله، يا رسول الإنسانية ومتجمعين عند النبي.

أما الفاصل الأول يتغني خلاله نجوم الأوبرا  بـ ألفين صلاة على النبي، محمد رسول الله، أم النبي، اتعلمي يادنيا إلى جانب موسيقى المولد.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج الفعاليات الذي تنظمه وزارة الثقافة ودار الأوبرا للاحتفاء بالمناسبات الدينية بهدف تعزيز الهوية وعرض جانب من الإبداع الروحاني للأمة سعيًا لتعميق الارتباط بالقيم النبيلة التي تحث على الوحدة والتضامن وإبراز الدور الحضاري للفنون في نشر رسائل السلام والمحبة.

 

