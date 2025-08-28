المركزي: نستهدف تراجع التضخم لـ 7% في الربع الرابع من 2026

كشفت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، عن توقعاتها لمعدلات التضخم في مصر خلال العامين المقبلين.

توقعات التضخم خلال الفترة المقبلة

وقالت اللجنة في بيانها، إن توقعات البنك المركزي حول التضخم، تشير إلى أنه سيستمر في التراجع، ليسجل متوسطا يتراوح بين 14% و15% خلال عام 2025.

وأضافت اللجنة، أن التطورات الإيجابية إلى جانب تحسن التطورات الشهرية للتضخم مقارنة بالأشهر السابقة، وكذا تطورات سعر الصرف الداعمة، ساعدت على إفساح المجال لاستئناف دورة التيسير النقدي.

وتابعت: وبناء عليه، من المتوقع أن يواصل التضخم مساره النزولي على مدار الأفق الزمني للتوقعات، ليقترب من مستهدف البنك المركزي المصري (7%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وأشارت، إلى أنه ومع ذلك، لا تزال توقعات التضخم عرضة للمخاطر الصعودية المحلية والعالمية، ومنها تجاوز آثار تحركات الأسعار المحددة إداريا للتوقعات واحتمالية تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة.

