سامر المصري، الحصان الرابح في مسلسل آسر

بعد رحلة درامية امتدت لـ90 حلقة، حملت معها الكثير من الصراعات والانتقام بقيادة مجد أو آسر، الذي جسده الفنان باسل خياط، يمكن القول وبكل أريحية إن الفنان سامر المصري كان الحصان الرابح في هذا العمل، رغم أنه لم يكن هو البطل الرئيسي.

فقد قدم سامر شخصية عزت كماشة بامتياز، حيث جعلها شخصية حية، شخصية من لحم ودم وذلك بفضل أداءه المتميز خاصة إذا ما تمت مقارنته بعدد من النجوم المشاركين في العمل معه.

بدأ عزت كماشة حياته خلال أحداث مسلسل آسر وهو يعمل في عالم الميكانيكا، فقيرًا، صديقًا وفيًا لمجد، لكنه حين سنحت له فرصة الثراء، غدر بصديقه بمساعدة آخرين، قبل أن يخسر كل شيء بعد سنوات ويعود ليعمل تحت إمرة شركائه السابقين.

ومع عودة مجد في شخصية آسر، بدأت عداوة خفية بينهما، بين عزت وآسر، ومع تطور الأحداث، يكتشف عزت أن آسر هو مجد، فيتحول داخليًا إلى نسخة أفضل من نفسه، متحررًا من ذلات الماضي، ليصبح شخصًا قويًا وعادلًا، ينحاز للحق، ويكسب ثقة آسر الذي أوكله بمسؤولية ابنه بعد رحيله.

وعزت كماشة لم يكن مجرد شخصية مساعدة أو تكميلية، بل كان لاعبًا محوريًا في تحريك خيوط القصة، وبدا واضحًا أن سامر المصري درس الشخصية بعمق، واستوعب أفكارها ودوافعها الباطنية، وتبنى سلوكياتها وانفعالاتها حتى غدت جزءًا منه، لذا فقد كان قادرًا على التعبير بشكل مقنع من خلال أدق الإيماءات، وحركة الجسد، ونبرة الصوت، وطريقة الحوار، في تمازج مدهش بين الحس الداخلي والأداء الخارجي.

ولم يكتف سامر المصري بتقليد صورة نمطية لشخصية الشرير أو الصديق الخائن، بل أخرج عزت كماشة من إطار المحاكاة التقليدية وانطلق بها نحو سماء الإبداع، فكان عزت إنسانًا بكل ما تحمله الكلمة من تناقضات، داخله الخير والشر، يضعف ويتأثر، يندم ويحب، ويتغير بفعل الحب، ثم تعود القوة لتسيطر عليه إذا ما وُضع في موقف يستدعي المواجهة، قبل أن يعود ضعيفًا حين يلامس أي موقف قلبه.

وخلال الأحداث مرت شخصية عزت بالعديد من التحولات والتقلبات ولقد تمكن سامر المصري من تجسيد كل هذه التحولات بصدق لافت، فمرة تتعاطف معه، ومرة تشعر بخطورته، وأخرى تراه إنسانًا هشًا يبحث عن الحب والثقة، ولأنه كان صادقا في كل مشهد فحينما كاد أن يتعرض للقتل، شعر الجمهور بالحزن عليه، رغم كونه في بداية الأحداث خائنًا وصاحب يد في قتل صديقه، ثم حينما عاد إلى الحياة وشفى من الجراح تنفس المتابعين الصعداء.

هذه الرحلة العاطفية التي أخذ فيها عزت كماشة المشاهدين في رحلة من الكراهية إلى التعاطف الكامل هي أكبر دليل على براعته، لقد كان عزت كماشة، كما جسده سامر المصري، واحدًا من أكثر الشخصيات صدقًا في “آسر”، وبفضله ظل للمسلسل قلب نابض حتى بعد رحيل معظم أبطاله، كان هو الصوت الذي كفر عن خطاياه، وساعد في تحقيق العدالة، واستحق حياة جديدة في عيون المشاهدين، ورغم كل ذلات الشخصية فقد كان صدق أداء سامر المصري وقدرته على التعبير عن الانفعالات دون أي تصنع مع لمسة من “خفة الدم” جعلته من أنجح الشخصيات في “آسر”.

تفاصيل مسلسل آسر

مسلسل آسر هو النسخة العربية من المسلسل التركي الشهير “إيزيل”، الذي عُرض لأول مرة عام 2009، واستمر لموسمين متتاليين، وتعلق به شريحة كبيرة من الجمهور.

يتكون مسلسل آسر من 90 حلقة، ويُشارك في بطولته عدد من النجوم السوريين واللبنانيين إلى جانب باسل خياط، وهم: باميلا الكيك، سامر المصري، خالد القيش، زينة مكي، طلال مارديني، مجدي مشموشي، نادين خوري، عباس النوري، سلطان ديب، زهير عبد الكريم، وغيرهم.

تدور أحداث مسلسل “آسر” في إطار درامي تشويقي مليء بالأكشن والإثارة عن قصة ثلاثة أصدقاء، تتوتر العلاقة بينهم بعد أن يُخطط اثنين منهم لسرقة أحد المصارف بمساعدة حبيبة "آسر"، ليتورط الأخير في العملية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.