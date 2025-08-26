الأربعاء 27 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

البنك المركزي يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

البنك المركزي
 أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول.

للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:
 

Facebook 
https://www.facebook.com/centralbankofegypt

 

Instagram 
https://www.instagram.com/centralbankofegypt_

 

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/cbe

 

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q

 

Website 
https://www.cbe.org.eg

ومن جانب آخر أكد بيان صادر عن البنك المركزي المصري، أن السنة المالية 2024/ 2025 شهدت تدفقات قياسية في  تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).

وتابع البيان: ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/ 2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2024).

وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024.

البنك المركزى البنك المركزى المصرى التواصل الاجتماعي التحويلات العام المالي 2024 2025 المصـريين العاملين بالخارج تحويلات المصـريين

