البنك المركزي يطلق صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي لتعزيز التواصل مع الجمهور

أطلق البنك المركزي المصري صفحاته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك استمرارًا في تعزيز التواصل مع الجمهور واطلاعهم على كافة المستجدات أولًا بأول.

للاطلاع على آخر أخبار البنك، وقراراته، والتقارير الاقتصادية، يمكنكم متابعة الصفحات الرسمية على المنصات التالية:



Facebook

https://www.facebook.com/centralbankofegypt

Instagram

https://www.instagram.com/centralbankofegypt_

LinkedIn

https://www.linkedin.com/company/cbe

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCbhVQMTRx1CeipFlSn6g81Q

Website

https://www.cbe.org.eg

ومن جانب آخر أكد بيان صادر عن البنك المركزي المصري، أن السنة المالية 2024/ 2025 شهدت تدفقات قياسية في تحويلات المصريين العاملين بالخارج، حيث سجلت نحو 36.5 مليار دولار، بمعدل زيادة 66.2% (مقابل نحو 21.9 مليار دولار خلال السنة المالية 2023/2024).

وتابع البيان: ارتفعت التحويلات خلال الربع الأخير من العام المالي 2024/ 2025 (الفترة أبريل/يونيو 2025) بمعدل 34.2% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 10.0 مليار دولار (مقابل نحو 7.5 مليار دولار خلال الفترة أبريل/يونيو 2024).

وعلى المستوى الشهري، حققت التحويلات خلال شهر يونيو أعلى مستوى شهري مسجل تاريخيًا بمعدل زيادة بلغ 40.7% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 3.6 مليار دولار (مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال شهر يونيو 2024.

