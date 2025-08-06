رئيس الوزراء يكشف عن خطة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس ثقتهم الكبيرة في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تتحول إلى استثمارات مباشرة في مشروعات وطنية.

وقال مدبولي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، والكثير منهم يوجهون أموالهم إلى مشروعات استثمارية مثل مشروع "بيت الوطن" وغيره من المشروعات العقارية والتنموية".

وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدرس حاليًا إطلاق أدوات مالية جديدة لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، موضحًا:"نعمل على تصميم أوعية ادخارية مميزة وجاذبة، تتيح لهم عوائد مجزية، وتعزز من مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من موارد المصريين بالخارج، وتحويلها من مجرد تحويلات استهلاكية إلى أدوات استثمارية واستراتيجية تضمن الاستدامة والعائد للطرفين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.