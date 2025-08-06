الأربعاء 06 أغسطس 2025
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أخبار مصر

رئيس الوزراء يكشف عن خطة لزيادة تحويلات المصريين بالخارج

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، فيتو

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تحويلات المصريين بالخارج تمثل أحد أهم مصادر دعم الاقتصاد الوطني، وتعكس ثقتهم الكبيرة في الدولة، مشيرًا إلى أن هذه التحويلات لا تقتصر فقط على الدعم المالي، بل تتحول إلى استثمارات مباشرة في مشروعات وطنية.

وقال مدبولي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل: "تحويلات المصريين بالخارج تلعب دورًا محوريًا في الاقتصاد المصري، والكثير منهم يوجهون أموالهم إلى مشروعات استثمارية مثل مشروع "بيت الوطن" وغيره من المشروعات العقارية والتنموية".

وأضاف أن الحكومة، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، تدرس حاليًا إطلاق أدوات مالية جديدة لتحفيز وتشجيع المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم، موضحًا:"نعمل على تصميم أوعية ادخارية مميزة وجاذبة، تتيح لهم عوائد مجزية، وتعزز من مشاركتهم في دعم الاقتصاد الوطني".

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه الخطوات تأتي في إطار رؤية شاملة لتعظيم الاستفادة من موارد المصريين بالخارج، وتحويلها من مجرد تحويلات استهلاكية إلى أدوات استثمارية واستراتيجية تضمن الاستدامة والعائد للطرفين.

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