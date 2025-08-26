الأربعاء 27 أغسطس 2025
وكيل وزارة التعليم بدمياط يشدد على استغلال الموارد البشرية وحصر العجز في المدرسين

عقد ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، اجتماعا موسعا مع موجهي المواد العلمية والعملية بقطاع التعليم الفني، بحضور إيهاب النشرتي وكيل المديرية، ومحمد موسى مدير عام التعليم الفني، وذلك في إطار جهود المديرية المستمرة لتطوير التعليم الفني باعتباره أحد الركائز الأساسية للتنمية الاقتصادية بالمحافظة ومصر كلها.

حصر العجز والزيادة على أرض الواقع

ناقش الاجتماع آليات حصر العجز والزيادة في أعداد المعلمين بمدارس التعليم الفني، حيث شدد وكيل الوزارة على ضرورة أن يتم الحصر بشكل ميداني لضمان دقة البيانات. وأكد أن أي معلم يجب أن يكون له جدول دراسي كامل، بما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة ورفع كفاءة العملية التعليمية.

 

قرارات النقل والندب وفق الضوابط الوزارية

أوضح عمارة أن تنفيذ حركات النقل والندب سيتم وفق القرار الوزاري رقم 202، وفي المواعيد المحددة، بما يحقق الاستقرار داخل المدارس ويضمن عدالة توزيع المعلمين واستثمار خبراتهم في أماكنها الصحيحة.

مواجهة التحديات بروح الفريق

وأكد وكيل الوزارة أن التعليم الفني يواجه تحديات كبيرة تتطلب تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد لإيجاد حلول واقعية وجذرية، مشددًا على أن التعاون بين جميع الأطراف هو السبيل الحقيقي للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

التعليم الفني قاطرة التنمية

واختتم عمارة حديثه بالتأكيد على أن التعليم الفني يمثل قاطرة التنمية والتطوير، ويحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الجميع للعمل بإخلاص من أجل تخريج جيل قادر على تلبية احتياجات سوق العمل والمشاركة في بناء مستقبل أفضل لمصر.
 

