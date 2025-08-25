الثلاثاء 26 أغسطس 2025
بتروجت يفوز على المقاولون العرب بهدف نظيف ويتصدر الدوري الممتاز

مباراة بتروجيت ضد المقاولون، فاز فريق بتروجت على نظيره فريق المقاولون العرب، بنتيجة 1-0, في المباراة التي جمعت بينهما، مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

تشكيل المقاولون العرب ضد بتروجت 

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد – محمد حامد – إسلام هشام – محمد سالم.

خط الوسط: عبد الرحمن سمانه – عمر الوحش – مصطفى جمال – أحمد الطيب.

خط الهجوم: جوزيف أوشايا – جواكيم أوجيرا

تشكيل بتروجت ضد المقاولون العرب 

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، بركات حجاج.

خط الوسط: محمد علي، مصطفى جمال، أحمد عبد الموجود، أدهم حامد، إسلام عبد الله.

الهجوم: بدر موسى

تعادل ذئاب الجبل في مباراتين

ويدخل بتروجيت المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادي دجلة 1-0 في الجولة الماضية فيما يبحث المقاولون عن الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم.

بهذه النتيجة يتواجد بتروجت في المركز الأول بالدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

وخاض بتروجيت 4 مباريات استطاع تحقيق الفوز مرتين وتعادل مباراتين، بينما خاض المقاولون العرب نفس عدد المباريات ولم يحقق الفوز وتعادل ذئاب الجبل في مباراتين وخسر مثلها.

