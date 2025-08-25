شوط أول سلبي بين بتروجت والمقاولون العرب في الدوري الممتاز

مباراة بتروجيت ضد المقاولون، تعادل فريق المقاولون العرب، مع نظيره بتروجيت سلبيا في الشوط الأول من المباراة التي تجمع بينهما، مساء اليوم الإثنين ضمن الجولة الرابعة من بطولة الدوري.

تشكيل المقاولون العرب ضد بتروجت

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

خط الدفاع: أمير عابد – محمد حامد – إسلام هشام – محمد سالم.

خط الوسط: عبد الرحمن سمانه – عمر الوحش – مصطفى جمال – أحمد الطيب.

خط الهجوم: جوزيف أوشايا – جواكيم أوجيرا

تشكيل بتروجت ضد المقاولون العرب

حراسة المرمى: عمر صلاح.

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، توفيق محمد، بركات حجاج.

خط الوسط: محمد علي، مصطفى جمال، أحمد عبد الموجود، أدهم حامد، إسلام عبد الله.

الهجوم: بدر موسى

القنوات الناقلة لـ مباراة بتروجت ضد المقاولون العرب



ومن المقرر أن تبث مباراة بتروجيت أمام المقاولون العرب على قنوات أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.



ويدخل بتروجيت المباراة بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على وادي دجلة 1-0 في الجولة الماضية فيما يبحث المقاولون عن الانتصار الأول له بالدوري هذا الموسم.

وقبل مباراة الفريقين مساء اليوم يتواجد بتروجت في المركز الخامس برصيد 5 نقاط، بينما يتواجد المقاولون العرب في المركز التاسع عشر برصيد نقطتين.

وخاض بتروجيت 3 مباريات استطاع تحقيق الفوز في مباراة واحدة وتعادل مباراتين، بينما خاض المقاولون العرب نفس عدد المباريات ولم يحقق الفوز وتعادل ذئاب الجبل في مباراتين وخسر مباراة واحدة.

