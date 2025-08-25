الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الإسعاف تكشف حقيقة فيديو حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

هيئة الإسعاف
هيئة الإسعاف

انتشر خلال الساعات الماضية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية ان هذه الأنباء شائعات وقد تعمد مروّجو هذة الشائعات إلى استغلال مقطع فيديو قديم لحادث مروري وقع منذ عدة سنوات، في محاولة لحصد مزيد من التفاعل والمشاهدات.

وللأسف، بادر عدد من المواطنين إلى تداول ذلك المنشور بشكل واسع دون التحقق من صحة ما ورد به من معلومات مغلوطة بالكامل.

الصحة تكشف تفاصيل مشروع «رعايتك في بيتك» (فيديو)

نائب وزير الصحة تبحث تعزيز دور جامعة سوهاج في القضية السكانية وخفض معدلات القيصري

وتهيب هيئة الإسعاف المصرية  المواطنين تحرّي الدقة فيما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع التي تلجأ لمثل هذه الأساليب غير المهنية لزيادة التفاعل وحصد مزيد من  المشاهدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسعاف المصري اسكندرية الصحراوي التواصل الاجتماعي الإسكندرية الصحراوي القضية السكانية بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي رعايتك في بيتك جامعة سوهاج هيئة الإسعاف المصرية هيئة الإسعاف عدد من المواطنين طريق مصر الإسكندرية الصحراوي

مواد متعلقة

رئيس هيئة الدواء يبحث مع سفير إندونيسيا التعاون الثنائي ودعم خطط التصدير

القومي للطفولة: إطلاق حملة لتوعية وحماية الأطفال ضد التنمر والتحرش

الصحة: زيادة الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة عشرات المليارات

الحق في الدواء يكشف أهم النواقص في الصيدليات

طبيب يحذر من الإفراط في تناول أدوية حموضة المعدة

الرعاية الصحية: الكشف على 195 ألف طالب ضمن حملة «اطمن على ابنك»

الصحة: نجاح إصلاح اعوجاج بالعمود الفقري لطفلة 10 سنوات بمبرة المعادي

أول تعليق من نقابة الأطباء بشأن الاعتداء على طبيب امتياز بمستشفى سيد جلال

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads