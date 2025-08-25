الإسعاف تكشف حقيقة فيديو حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي

انتشر خلال الساعات الماضية على عدد من منصات التواصل الاجتماعي أنباء عن وقوع حادث مروري عنيف بطريق مصر الإسكندرية الصحراوي.

وأكدت هيئة الإسعاف المصرية ان هذه الأنباء شائعات وقد تعمد مروّجو هذة الشائعات إلى استغلال مقطع فيديو قديم لحادث مروري وقع منذ عدة سنوات، في محاولة لحصد مزيد من التفاعل والمشاهدات.

وللأسف، بادر عدد من المواطنين إلى تداول ذلك المنشور بشكل واسع دون التحقق من صحة ما ورد به من معلومات مغلوطة بالكامل.

وتهيب هيئة الإسعاف المصرية المواطنين تحرّي الدقة فيما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء الصفحات والمواقع التي تلجأ لمثل هذه الأساليب غير المهنية لزيادة التفاعل وحصد مزيد من المشاهدات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.