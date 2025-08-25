القومي للطفولة: إطلاق حملة لتوعية وحماية الأطفال ضد التنمر والتحرش

عقد المجلس القومى للطفولة والأمومة، اجتماعه الدوري لأعضاء مجلس إدارة المجلس برئاسة الدكتورة سحر السنباطى رئيسة المجلس، وبحضور الدكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس، وجميع عضواته وأعضائه، والأمين العام للمجلس.

المخاطر الناجمة عن الألعاب الإلكترونية

وخلال الاجتماع كشفت الدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن المجلس بصدد إطلاق حملة توعية كبيرة، لتوعية الأطفال بالمخاطر التي قد يتعرضون لها كالتنمر، والتحرش، وكافة أنواع العنف، وذلك بالتعاون مع مؤسسة مطمن "سيف مصر"، فضلا عن الجهود المستمرة في توعية الأطفال وأسرهم بالمخاطر التي قد يتعرض لها الأطفال حال وجودهم على الإنترنت، أو المخاطر الناجمة عن الألعاب الإلكترونية، مؤكدة على أن المجلس قد اطلق عدد من حملات التوعية في هذا الإطار منذ عام 2021 وكان أهمها حملة "أماني دوت كوم"، وحملة "#بأمان".

واستعرضت "السنباطي" خطة المجلس خلال الفترة المقبلة والأنشطة التي سيتم تنفيذها وعلى رأسها تكريم أوائل الثانوية العامة والثانوية الأزهرية، بمختلف فروعها، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم الأطفال وتشجيعهم لمزيد من التفوق والنجاح والتمييز، فضلا عن افتتاح المرحلة الأولى من فروع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالمحافظات وسيتم البدء بمحافظة الاسكندرية، مشيرة إلى أن الفترة القادمة ستشهد تعاون مثمر بين المجلس وجامعة برج العرب التكنولوجية، حيث سيتم تنفيذ عددا من الأنشطة لتنمية مهارات الأطفال.

ومن جانبها رحبت دكتورة هيام نظيف نائبة رئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، بالحضور، مثمنة جهود أعضاء مجلس الإدارة الحثيثة والمبذولة خلال الفترة الماضية في اللجان الدائمة والمتخصصة التي تم إنشاؤها، ومساهماتهم في بعض الملفات ذات الصلة بالارتقاء بحقوق الطفل.

كما شهد الاجتماع مناقشة أعمال اللجان الدائمة التي تم إنشاؤها كلجنة "حماية حقوق الطفل" والتي بدأت أعمالها بوضع خطة لتطوير نظام حماية الطفل للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما شهد الاجتماع استعراض أعمال لجنة "سفراء الطفولة" حيث بدأت أعمال اللجنة بوضع بإعداد ميثاق أخلاقي يلتزم به كافة السفراء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.