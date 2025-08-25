الصحة تكشف تفاصيل مشروع «رعايتك في بيتك» (فيديو)

تحدث الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، عن انطلاق مشروع "رعايتك في بيتك"، الذي يُعد من المشروعات الصحية المتميزة التي أطلقتها الهيئة العامة للرعاية الصحية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هدير أبو زيد، مقدمة برنامج "كل الأبعاد"، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن المرحلة الأولى من المشروع قد بدأت بالفعل في محافظتي بورسعيد والإسماعيلية، ويهدف إلى تقديم الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن، ومرضى الأمراض المزمنة، وذوي الاحتياجات الخاصة، الذين يصعب عليهم التردد على العيادات والمستشفيات.

وأشار عبد الغفار إلى أن المشروع يقدم خدمات متعددة، تشمل طب الأسرة، والتمريض، والعلاج الطبيعي، ورعاية الحالات المزمنة. ويعمل على تنفيذ هذه المهام فريق صحي مؤهل يتوجه إلى منزل المريض لتقديم الخدمة بشكل مباشر، حيث جرى تنفيذ أكثر من 3000 زيارة منزلية حتى الآن في بورسعيد والإسماعيلية، ضمن جهود الهيئة لتعزيز الخدمات الصحية المجتمعية وتخفيف العبء عن المرضى.

وأكد أن الخدمة تُقدَّم مجانيًا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، فيما تُوفر للمواطنين الآخرين مقابل رسم رمزي قدره 250 جنيهًا، يشمل الكشف وتكلفة الفريق الطبي.

وذكر، أن الخدمة لا تقتصر على الفحص فقط، بل تتضمن كذلك تجهيز سيارات متنقلة تُستخدم كعيادات مزودة بالإمكانات اللازمة لإجراء التحاليل الطبية والفحوصات الشعاعية دون الحاجة لانتقال المريض إلى المراكز الطبية.

وأوضح عبد الغفار أن هناك تنسيقًا كاملًا بين فرق الرعاية المنزلية وهيئة الإسعاف المصرية، لضمان نقل الحالات التي تحتاج إلى التوجه إلى المستشفيات التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية.

وأكد أن المشروع يستهدف التوسع في باقي محافظات منظومة التأمين الصحي الشامل، بعد نجاح التجربة الأولية في بورسعيد والإسماعيلية، مشددًا، على أن الدولة تضع ملف الرعاية الصحية المتكاملة على رأس أولوياتها خلال المرحلة المقبلة.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.