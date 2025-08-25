الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إلهام شاهين عن خلافاتها مع منة عرفة: بنت صغيرة غلطت واعتذرت ( فيديو)

إلهام شاهين، فيتو
إلهام شاهين، فيتو

أكدت الفنانة إلهام شاهين، أنها لا تنشغل بالخلافات أو المواقف الصغيرة، مشيرة إلى أنها اعتادت التسامح والتجاوز عن الأخطاء البسيطة، خصوصًا إذا صدرت من جيل أصغر يحتاج إلى الاحتواء.


وعلقت الفنانة إلهام شاهين على موقفها من الفنانة الشابة منة عرفة، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامية نهال طايل، ببرنامج "تفاصيل"، المذاع على قناة صدى البلد 2، قائلة: "هي بنوتة صغيرة، وطفلة غلطت واعترفت بخطأها واعتذرت، وخلاص الموضوع انتهى، ومش شايفة إننا لازم نفضل نفتح ملفات قديمة.. فخلاص إحنا مش قاعدين نحارب في بعض"

لافتة إلى أنها تتخذ إجراءات قانونية فقط في حال تعرضها لاعتداء أو موقف يستدعي الدفاع عن حقها بشكل رسمي.

وعن علاقاتها القوية مع أصدقاء عمرها من الوسط الفني وخارجه، قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تعتبر تلك الصداقات بمثابة "العائلة الحقيقية"، قائلة: "إحنا أسرة واحدة، مع بعض في السراء والضراء، في الحزن والمرض، وفي كل المناسبات السعيدة. بحبهم جدًا جدًا، ويا رب يديم المحبة والعِشرة الحلوة اللي بينا، هما سند حقيقي في حياتي، وإحنا دايمًا جنب بعض كالأخوات وأكثر"، مؤكدة أن تلك الروابط الإنسانية هي سر استمرارية علاقتها القوية بهم على مر السنين.

 

وتطرقت إلهام شاهين، للحديث عن رسالتها للفنان المغربي سعد لمجرد، واصفة إياه بالفنان الجميل، قائلة: "لما جه مصر أول مرة كان قلقان وخايف من رد فعل الجمهور، لكن حفله كان ناجح جدًا وحقق صدى رائعا. وهو كان حابب يقرب من الفنانين المصريين ويتعرف عليهم، وظهر منه كل الود، الحقيقة إحنا كفنانين عرب إخوات وأشقاء، ومصر طول عمرها أم الفنانين وبتحتضن كل الموهوبين من مختلف الجنسيات"، مشددة على أن روح الأخوة بين الفنانين العرب قيمة لا غنى عنها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفنانة إلهام شاهين منة عرفة سعد لمجرد

مواد متعلقة

رفقة إلهام شاهين، أول ظهور لـ محمد منير عقب خروجه من المستشفى

هالة صدقي بصحبة الهام شاهين وليلي علوي يستمتعن بالإجازة في اليونان

إلهام شاهين: أوقفت نشاطي الفني وهذا رأيي في اعتماد الهواري

إلهام شاهين تشكر رئيس الورزاء العراقي، لهذا السبب

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads