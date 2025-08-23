السبت 23 أغسطس 2025
رياضة

بعثة منتخب مصر للناشئين تؤدي مناسك العمرة عقب مواجهة السعودية

بعثة منتخب الناشئين
بعثة منتخب الناشئين في السعودية، فيتو

تؤدي بعثة منتخب مصر للناشئين تحت 17 سنة بقيادة المدير الفني أحمد الكأس، مناسك العمرة يوم 25 أغسطس الجاري، وتحديدا عقب خوض المباراة الودية الثانية أمام السعودية يوم الأحد المقبل.

 

منتخب مصر يفوز على السعودية بثلاثية

وكانت المباراة الودية الأولى بين ناشئين مصر والسعودية أقيمت مساء أول أمس الخميس، وانتهت بفوز الفراعنة 3-1 استعدادًا للمشاركة في كأس الخليج.

ويستعد منتخب الشباب 2008 للعب في بطولة كأس الخليج للشباب، والتي تقام في مدينة أبها السعودية في الفترة من 28 أغسطس وحتى 9 سبتمبر.

منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو
منتخب الناشئين تحت 17 سنة، فيتو

مواعيد مباريات مصر في كأس الخليج

ووفقًا للجدول المعلن، ستقام المواجهات على النحو التالي:

مصر وعمان: الجمعة 29 أغسطس، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية.

مصر والعراق: الإثنين 1 سبتمبر، على ملعب مدينة الأمير عبد العزيز الرياضية.

مصر والبحرين: الخميس 4 سبتمبر، على ملعب مدينة ضمك.

 

25 لاعبا في قائمة منتخب مصر بكأس الخليج

كان الجهاز الفني لمنتخب الناشئين تحت 17 عامًا، اصطحب 25 لاعبًا ضمن قائمة الفريق للمشاركة في بطولة كأس الخليج وهم: 

حراسة المرمى: عمرو عادل، عمر عبدالعزيز، فادي وائل.

خط الدفاع: نور أشرف، حمزة الدجوي، أدهم فريد، مهند الشامي، فارس فخري، أحمد سمير.

خط الوسط: عمر كمال، باسل مدحت، محمد حمد، بلال عطية، محمد البنداري، أنس رشدي، ياسين حسام، عمر أبوطالب، إبراهيم النجعاوي، أحمد إيهاب، محمد صبيح، عمار السيد، سيف الجبالي.

خط الهجوم: حمزة عبدالكريم، عبدالعزيز الزغبي، زياد أيوب.

