أخبار الحوادث اليوم : زوج يطعن زوجته بمدينة 6 أكتوبر..أحكام بالإعدام والمؤبد فى مذبحة أسيوط.. قرارات جديدة ضد البلوجرز شاكر وأوتاكا وعلياء قمرون

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث في الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصين يستقلان دراجة نارية بالاعتداء بالضرب على المواطنين بشكل مهين وإستعانتهما بآخر لتصوير ذلك بالقاهرة.. وضبط مرتكبى الواقعة.

شهد الحي الخامس بمدينة 6 أكتوبر، اليوم الاثنين، مشاجرة بين زوج وزوجته، انتهت بطعن الزوج للزوجة عدة طعنات بسلاح أبيض، في منطقتي الصدر والرقبة.

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات أسيوط، اليوم الإثنين، حكمها في القضية رقم 34390 لسنة 2022 جنايات مركز ديروط، والمتهم فيها 20 شخصًا من عائلتي "الصعايدة" و"العرب" بقرية أبو الهدر بمركز ديروط، بعد مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بسبب خلاف على أولوية المرور بالطريق.

قررت غرفة المشورة بمحكمة جنح القاهرة رفض الاستئناف المقدم من التيك توكر علياء قمرون، على قرار تجديد حبسها في قضايا نشر فيديوهات تسيء للمجتمع المصري وغسيل الأموال، واستمرار حبسها 15 يوما.

استمرار حبس البلوجر شاكر في اتهامه بغسل 100 مليون جنيه

قررت محكمة جنايات القاهرة استمرار حبس البلوجر شاكر المتهم بغسل مبالغ مالية قيمتها 100 مليون جنيه، 15 يوما على ذمة التحقيق.

تأجيل محاكمة 11 متهما بـ خلية داعش الهرم

قررت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل نظر محاكمة 11 متهما، في قضية خلية داعش الهرم إلى جلسة 8 نوفمبر المقبل.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع فيديو يتضمن نشوب مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص مستخدمين أسلحة بيضاء بالقاهرة، وتم على الفور فحص الواقعة.

وجهت الأجهزة الأمنية ضربات استباقية قوية للبؤر الإجرامية المتخصصة في جلب وترويج المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة بعدد من المحافظات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال صانع المحتوى أوتاكا، له معلومات جنائية، بعد ثبوت تورطه في غسل أموال تقدر بـ 12 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامى في الاتجار بالمواد المخدرة.

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمة في واقعة 6 أطفال ووالدهم بمركز ديرمواس بمحافظة المنيا





