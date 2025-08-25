الثلاثاء 26 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

المركزي العراقي: إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

البنك المركزي العراقي
البنك المركزي العراقي

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، قرب إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما أشار إلى وضع خطط لدعم المشاريع الناشئة.

إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع

وقال مدير الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير: «البنك المركزي أنشأ مصرفًا جديدًا يدعى مصرف ريادة، وهو سيكون متخصصًا في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة»، مبينًا أن «جميع المبادرات الخاصة بتمويل هذه المشاريع ستدار من خلال هذا المصرف»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد عبد الأمير أن مصرف ريادة سينطلق قريبا، بعد استكمال إجراءات التأسيس وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

تعثر المشاريع في سداد القروض

وأضاف أن المبادرات السابقة حققت العديد من النتائج الإيجابية، من بينها إيجاد آليات لتقليل مخاطر تعثر المشاريع في سداد القروض، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات مالية محلية، مثل شركة الكفالات المصرفية.

مصرف الرافدين: الشمول المالي أولوية لدعم التنمية الاقتصادية في العراق

المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره العراقي لبحث التعاون المشترك

وأشار إلى أنه تم وضع خطط لدعم مشاريع ناشئة لا تمتلك أصولًا كافية لتقديمها كضمانات للحصول على التمويل، وقد اتبعنا عدة مسارات ضمن مبادرتنا التمويلية، واستطعنا من خلالها تحديد مجالات يمكن استغلالها عبر مصرف ريادة، الذي سيكون نواة لمصارف أخرى مشابهة تعمل وفق المبدأ ذاته.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المركزي العراقي البنك المركزى العراقى إطلاق مصرف ريادة المشاريع المتوسطة والصغيرة المشاريع الناشئة الشمول المالى

مواد متعلقة

المركزي المصري يستضيف وفدًا من نظيره العراقي لبحث التعاون المشترك

العراق تكشف حقيقة إغلاقها منفذ القائم الحدودي مع سوريا

الأكثر قراءة

ثورة ضد المخابرات البريطانية بعد القبض على أحمد القادر، ونشطاء يلمحون إلى لغز الـ 5 فلاشات وأنس حبيب

لندن والإخوان إيد واحدة، القبض على أحمد عبد القادر صاحب مبادرة حماية سفارات مصر بالخارج (صور)

شقيق شيرين عبد الوهاب يصدر بيانا هاما باسم العائلة بعد تصريحات حسام حبيب

مو "رايح جاي"، تقييم صادم لـ محمد صلاح في مباراة نيوكاسل ضد ليفربول

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض التفاح والتين وارتفاع كبير في الرمان

سقوط "بنت الباشمهندس" في الوحل بسبب التمثيل، البلوجر "لوليتا" تكشف سر نشر فيديوهات مخلة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

الزمالك يسعى لاستغلال سقوط الأهلي وبيراميدز في مواجهة فاركو الليلة بالدوري

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

سعر السكر في السوق اليوم

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

أحدث أسعار الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

عم طارق برس: «ما فكرتش في نفسي».. بطل واقعة مزلقان بني سويف يكشف تفاصيل إنقاذه شابًا من الموت

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 26 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads