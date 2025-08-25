المركزي العراقي: إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، قرب إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة، فيما أشار إلى وضع خطط لدعم المشاريع الناشئة.

إطلاق مصرف ريادة لدعم المشاريع

وقال مدير الشمول المالي في البنك المركزي، حسين عبد الأمير: «البنك المركزي أنشأ مصرفًا جديدًا يدعى مصرف ريادة، وهو سيكون متخصصًا في تمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة»، مبينًا أن «جميع المبادرات الخاصة بتمويل هذه المشاريع ستدار من خلال هذا المصرف»، وفق وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأكد عبد الأمير أن مصرف ريادة سينطلق قريبا، بعد استكمال إجراءات التأسيس وكافة التفاصيل المتعلقة بذلك.

تعثر المشاريع في سداد القروض

وأضاف أن المبادرات السابقة حققت العديد من النتائج الإيجابية، من بينها إيجاد آليات لتقليل مخاطر تعثر المشاريع في سداد القروض، من خلال بناء شراكات مع مؤسسات مالية محلية، مثل شركة الكفالات المصرفية.

وأشار إلى أنه تم وضع خطط لدعم مشاريع ناشئة لا تمتلك أصولًا كافية لتقديمها كضمانات للحصول على التمويل، وقد اتبعنا عدة مسارات ضمن مبادرتنا التمويلية، واستطعنا من خلالها تحديد مجالات يمكن استغلالها عبر مصرف ريادة، الذي سيكون نواة لمصارف أخرى مشابهة تعمل وفق المبدأ ذاته.

