السبت 23 أغسطس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

عرض "مدينة الأحلام" بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل (صور)

عرض مدينة الأحلام،
عرض مدينة الأحلام، فيتو

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "مدينة الأحلام"، في ثالث أيام المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 2 سبتمبر المقبل.

 

عرض مدينة الأحلام

العرض لفريق نوادي قصر ثقافة الزقازيق، تأليف يس الضوي، إعداد صافيناز أحمد، وإخراج تريزا فريد، وشهده أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، الفنانة وفاء الحكيم، ومهندس الديكور محمد هاشم. وبحضور رضوي القصبجي، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، والمدير التنفيذي للمهرجان والمخرج عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق عام المهرجان.

وتدور أحداث العرض في إطار درامي يجمع بين الواقع والخيال، تتجسد فيه المدينة كعالم متكامل يضم الخير والشر معا، وتتصاعد الأحداث عبر صراع محتدم بين القوتين، ليكشف عن قيم إنسانية ورسائل أخلاقية عميقة، تنتهي بانتصار الخير.

 

فريق مسرحية مدينة الأحلام

"مدينة الأحلام" تمثيل: ميرا هيثم، ريتاج سعيد، ريتاج محيي الدين، سجى محمود، ياسين محيي الدين، حبيبة محيي الدين، لوسيندا محمد إمام، سلمى محمد إمام، سيف أحمد، معاذ محمد، سامي محمد سامي، باسم نجاتي مأمون، حسام نجاتي مأمون، عبد الرحمن محمد، ليا محمد أحمد، مريم محمد أحمد، حنين محمد أحمد، عائشة علي، إسماعيل، علي أشرف عبد العزيز، ريتال السيد أبو هاشم، جنة إيهاب محمد، حور إيهاب محمد، آدم إيهاب محمد، رقية أحمد، محمد أحمد محمد، حور أحمد الحسيني، حسين هشام، ياسين هشام، مريم حازم السيد، آدم حازم السيد، الماسة ياسر، وسدرة ياسر. 

وبمشاركة: زينب رأفت، سعدية إبراهيم، دينا ماهر، إيهاب أبو هاشم، هشام يوسف، وإيمان ممدوح.

غناء عمرو عباس، سما قبودان، نورهان قبودان، أيمن عبد الله، تنفيذ إضاءة عبد الله أحمد، محمد أصيل، ألحان وتوزيع محمد السيد، تصميم ديكور سالي نصر، ملابس سعدية إبراهيم، استعراضات أحمد ماهر، هندسة صوتية محمد جمال، وإضاءة حسين علي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مسرح قصر ثقافة روض الفرج قصر ثقافة روض الفرج يعقوب الشارونى مسرح الطفل عرض مدينة الأحلام فريق مسرحية مدينة الأحلام وزير الثقافة

الأكثر قراءة

انفجار ضخم في مصنع لإنتاج زيوت ومواد تشحيم بأمريكا وأوامر للسكان بإخلاء المنطقة فورا (فيديو)

أول رد رسمي من الزمالك على التحقيق مع مجلس لبيب في إهدار المال العام

"على قد الإيد" باستثناء العويسي والفص، أسعار المانجو اليوم السبت 23 أغسطس 2025

مروة "بنت مبارك" للنيابة: معايا مستندات تثبت الحالة الصحية لـ شيكا وبيع كليته السبب الحقيقي لموته

عودة الموجة الحارة ورياح بهذه المناطق، الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم السبت

وفاة الراقصة المعتزلة سهير مجدي وفيفي عبده تنعاها

في ظهوره الأول مع تشيلسي، إستيفاو ويليان يدخل التاريخ في الدوري الإنجليزي (فيديو)

مفارقة غريبة، كريم محمود عبد العزيز وزوجته ودينا الشربيني في حفل روبي بالساحل الشمالي (فيديو)

خدمات

المزيد

تنسيق الشهادات المعادلة 2025، قواعد قبول طلاب الثانوية السعودية بالجامعات المصرية

تنسيق المرحلة الثالثة 2025، الكليات المتاحة للشعب العلمية والأدبية

هل يستحق المؤمن عليه في القطاع الخاص بدل بطالة؟

تعرف على سعر الأرز في السوق اليوم

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع المحلة.. الزمالك ضد فاركو.. ليفربول أمام نيوكاسل (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 23 – 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 23 - 8 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads