عرض "مدينة الأحلام" بالمهرجان الختامي لمسرح الطفل (صور)

شهد مسرح قصر ثقافة روض الفرج، عرض "مدينة الأحلام"، في ثالث أيام المهرجان الختامي لشرائح ونوادي مسرح الطفل، في دورته الأولى "دورة الكاتب الراحل يعقوب الشاروني"، الذي يقام برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة اللواء خالد اللبان، حتى 2 سبتمبر المقبل.

عرض مدينة الأحلام

العرض لفريق نوادي قصر ثقافة الزقازيق، تأليف يس الضوي، إعداد صافيناز أحمد، وإخراج تريزا فريد، وشهده أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الشاعر الدكتور مسعود شومان، الدكتورة سمر السعيد، الدكتور وائل عوض، الفنانة وفاء الحكيم، ومهندس الديكور محمد هاشم. وبحضور رضوي القصبجي، مدير إدارة مسرح وموسيقى الطفل، والمدير التنفيذي للمهرجان والمخرج عمرو حمزة، مدير نوادي مسرح الطفل ومنسق عام المهرجان.

وتدور أحداث العرض في إطار درامي يجمع بين الواقع والخيال، تتجسد فيه المدينة كعالم متكامل يضم الخير والشر معا، وتتصاعد الأحداث عبر صراع محتدم بين القوتين، ليكشف عن قيم إنسانية ورسائل أخلاقية عميقة، تنتهي بانتصار الخير.

فريق مسرحية مدينة الأحلام

"مدينة الأحلام" تمثيل: ميرا هيثم، ريتاج سعيد، ريتاج محيي الدين، سجى محمود، ياسين محيي الدين، حبيبة محيي الدين، لوسيندا محمد إمام، سلمى محمد إمام، سيف أحمد، معاذ محمد، سامي محمد سامي، باسم نجاتي مأمون، حسام نجاتي مأمون، عبد الرحمن محمد، ليا محمد أحمد، مريم محمد أحمد، حنين محمد أحمد، عائشة علي، إسماعيل، علي أشرف عبد العزيز، ريتال السيد أبو هاشم، جنة إيهاب محمد، حور إيهاب محمد، آدم إيهاب محمد، رقية أحمد، محمد أحمد محمد، حور أحمد الحسيني، حسين هشام، ياسين هشام، مريم حازم السيد، آدم حازم السيد، الماسة ياسر، وسدرة ياسر.



وبمشاركة: زينب رأفت، سعدية إبراهيم، دينا ماهر، إيهاب أبو هاشم، هشام يوسف، وإيمان ممدوح.

غناء عمرو عباس، سما قبودان، نورهان قبودان، أيمن عبد الله، تنفيذ إضاءة عبد الله أحمد، محمد أصيل، ألحان وتوزيع محمد السيد، تصميم ديكور سالي نصر، ملابس سعدية إبراهيم، استعراضات أحمد ماهر، هندسة صوتية محمد جمال، وإضاءة حسين علي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.