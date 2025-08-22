أخبار مصر اليوم: تراجع أسعار السيارات بنسبة تصل لـ 25%.. موعد صرف معاشات سبتمبر 2025.. ضوابط صرف السلع التموينية للشهر المقبل.. ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة

أخبار مصر اليوم، نشر قسم أخبار مصر عددًا من الأخبار والمتابعات المهمة خلال الساعات الماضية، نستعرضها معكم في النشرة التالية:

جهاز حماية المستهلك: تراجع أسعار السيارات بنسبة تصل لـ 25%



أكد جهاز حماية المستهلك أن سوق السيارات يشهد استمرارًا في التراجع بأسعارها، حيث تراوحت الخصومات بين 10% و25% سواء على السيارات المحلية أو المستوردة.





وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد كبير من المنتجين المحليين والمستوردين، بهدف توفير خصومات حقيقية للمواطنين.





ويلعب جهاز حماية المستهلك دورًا مهمًا في تنظيم سوق السيارات لضمان حقوق المستهلكين، حيث يفرض على الموردين والموزعين الالتزام بالإعلان عن سعر بيع السيارة النهائي وتدوينه بالفاتورة، ويُعاقب المخالفين بغرامات كبيرة تصل إلى مليوني جنيه.

ويمكن للمستهلكين تقديم شكاوى للجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو الواتساب أو الموقع الرسمي، مع ضرورة توفير مستندات أساسية مثل الفاتورة والضمان ورخصة السيارة لتسهيل الإجراءات.

بالزيادة الجديدة، تعرف على موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

يترقب الملايين من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 بالزيادة الجديدة والتي من المقرر أن يتم صرفها 1 سبتمبر.



ومن خلال السطور التالية، نستعرض موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025.



الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية كشفت عن موعد صرف معاشات شهر سبتمبر 2025 مؤكدة أنه من المقرر أن يتم صرف معاشات أغسطس 2025 الموافق 1 سبتمبر المقبل.

يبلغ الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة الزيادة 70 مليار سنويًّا.

وفق الهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

وبشان المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها، نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدء من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.



2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.

وأُصدر قرارًا جمهوريًّا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.

ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية، ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءً من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:



1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا.

كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي



أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقاتهم باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال خدمة الرسائل النصية.



يقوم صاحب البطاقة بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم (1) إلى الرقم 9136.

ويتلقى المواطن بعدها رسالة نصية من الوزارة تتضمن الرقم السري الجديد، وذلك على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركة الاتصالات.



وتشدد الوزارة على ضرورة أن يكون الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية لضمان وصول الخدمة بنجاح، بما يمكّن الأسرة من صرف مقرراتها التموينية بشكل منتظم وفق القواعد المقررة.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أكثر من وسيلة لإعادة أو تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، بما يسهّل عملية صرف المقررات الشهرية دون معوقات.

وتتمثل الخطوات في الآتي:

إرسال رسالة نصية بالرقم (1) إلى رقم الخدمة 9136

أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 91237، ليصل بعدها الرقم السري الجديد في رسالة على الهاتف المحمول.

كما يمكن استعادة الرقم السري عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" وذلك من خلال:

إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة.

الضغط على "تسجيل الدخول" ثم "خدمات للمواطن".

اختيار خدمة "إعادة إرسال الرقم السري".

وبعد تنفيذ أي من هذه الخطوات، ترسل وزارة التموين رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لدى شركات الاتصالات، متضمنة الرقم السري الجديد الذي يمكّنه من صرف المقررات والسلع التموينية المقررة شهريًا، وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

تضم 3 شعب وتقبل الوافدات من ليبيا، كل ما تريد معرفته عن كلية البنات الأزهرية بمطروح

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، وأعضاء مجلس الشيوخ بمطروح، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح.



وخلال الافتتاح استعرض المهندس محمد ماجد، مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر، مسيرة افتتاح الكلية قبل وبعد التطوير.

وعلي هامش الافتتاح قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى أهالي مطروح، من خلال اتصال تليفوني مؤكدًا دعمه الكامل لمحافظة مطروح.



من جانبه وجه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب؛ لدعمه الكبير في افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بوعد اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، للعمل على افتتاح كلية أخرى للبنين العام القادم؛ لتكون رافدًا علميًّا يحمل لواء الأزهر الشريف وراية الوسطية والاعتدال في بقعة غالية من بقاع الوطن وهي محافظة مطروح الحبيبة.



وأوضح رئيس الجامعة أن كلية البنات الأزهرية بمطروح تضم ثلاث شعب، هي: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، لافتًا إلى أنه بجانب ذلك سوف يتم اضافة تخصصات أخرى، مثل: رياض الأطفال، واللغات، وغير ذلك من التخصصات التي تلبي حاجة المجتمع في مطروح.



وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الكلية سوف تقبل جميع طالبات الثانوية الأزهرية من محافظة مطروح والمحافظات القريبة، إضافة إلى قبول الطالبات الوافدات من ليبيا الشقيقة.

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر سبتمبر



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعداد المبكر لصرف مقررات شهر سبتمبر المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، عبر شركتي الجملة (العامة والمصرية) المنتشرتين بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين للدعم.





ووجهت الوزارة بتكثيف المعروض من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع التأكيد على توافر جميع الأصناف المقررة على بطاقات التموين، وتشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان انتظامها دون معوقات.





وأكدت "التموين" أنها تضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، من بينها:

الزيت: أكثر من 43 ألف طن زيت معبأ.

السكر: ما يزيد عن 65 ألف طن.

الأرز والمكرونة: توفير 10 آلاف طن أرز، و24 ألف طن مكرونة.

أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2025



وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر 2025:

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيها

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيه

ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وشبورة كثيفة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على مناطق من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد وذلك من الرابعة فجرا وحتى السابعة صباحا تكون كثيفة على مدن القناة والسواحل الشمالية ومناطق من وسط سيناء والقاهرة الكبرى والوجه البحرى.



كانت هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت، حيث يكون هناك ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة ويسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



ومن المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ومائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية وشديد الحرارة رطب على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.



وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء ليلا مما يعمل على تلطيف الأجواء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة الغد:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 34

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى: 38

درجة الحرارة المحسوسة: 40

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 39

درجة الحرارة المحسوسة: 40

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 42

درجة الحرارة المحسوسة: 43

التعليم العالي تكشف قواعد قبول الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة

وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بإتاحة كافة المعلومات التي من شأنها مساعدة طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية على الاستخدام السليم لموقع التنسيق الإلكتروني، وتعريف الطلاب بكافة المعلومات التي تساعدهم لاختيار رغباتهم بدقة؛ للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.



وأعلن الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة أعدت حملة إعلامية؛ لتعريف وتوعية طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية بكيفية التنسيق والقواعد العامة للتقديم بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وتتضمن الأدلة الإرشادية العديد من الأسئلة التي يبحث طلاب الشهادات المعادلة العربية والأجنبية عن إجاباتها عند تسجيل رغباتهم للالتحاق بالجامعات الحكومية والمعاهد.

وناشدت وزارة التعليم العالي بوسائل الإعلام المختلفة، نشر الأدلة الإرشادية والوسائل التوضيحية للطلاب؛ لتعريفهم بها خلال فترة التنسيق الإلكتروني للجامعات الحكومية والمعاهد.



ويتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة (العربية - الأجنبية ) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات عربية - أجنبية ( الراغبين في التقدم الالتحاق بالكليات العسكرية يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية ويكون ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.



تقديم المستند الذي يفيد الإقامة الشرعية النظامية الفعلية للطالب وولي أمره في الدولة الحاصل منها الطالب على الشهادة الثانوية المعادلة طول مدة الدراسة التي تمنح الشهادة الثانوية المعادلة على أساسها بشرط ان يقضي الطالب على الاقل %75% من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارا من بداية الدراسة لنهايتها.

وتقديم إقامة فعلية موثقة من المستشار الثقافي المصري أو من السفارة المصرية بالدولة المانحة وجواز سفر موضحا به تواريخ وجهة الدخول والخروج وشهادة تحركات موضحا بها تواريخ وجهة الدخول والخروج شريطة ان يستوفي الطالب %75% على الاقل من إجمالي المدة الفعلية للدراسة اعتبارا من بداية الدراسة لنهايتها.



ويتم ترشيح طلاب الشهادات المعادلة العربية - الأجنبية ) لكليات الجامعات الحكومية المصرية وفقا لمحافظة السكن التي يقوم بتسجيلها الطالب ضمن بياناته الأساسية على موقع مكتب التنسيق.

وبالنسبة للطلاب الحاصلين علي الشهادات عربية - أجنبية ( الراغبين في التقدم الالتحاق بالكليات العسكرية يتم إصدار إفادات المجموع الاعتباري الخاصة بهم وفقا لقواعد القبول بالجامعات الحكومية ويكون ذلك عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

ارتفاع مؤقت، حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا السبت في مصر

درجة الحرارة، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، درجة الحرارة غدا السبت، ويسود طقس شديد الحرارة رطب أغلب الأنحاء، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على الجنوب، مائل للحرارة رطب ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة رطب فى أول الليل وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء وعلى جنوب الصعيد.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:



القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38، المحسوسة 40

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39, المحسوسة 41

بنها: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40



الإسكندرية:درجة الحرارة:24 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 35

مطروح:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 31 , المحسوسة 34

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 23 و درجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40



كاترين: درجة الحرارة الصغرى 15 ودرجة الحرارة العظمى 32 , المحسوسة 33

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 27 ودرجة الحرارة العظمى 33 , المحسوسة 36

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40



الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

السويس: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى: 38 , المحسوسة 40

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 30 ودرجة الحرارة العظمى 40 , المحسوسة 43

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 38 , المحسوسة 40



المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 39 , المحسوسة 41

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 40 , المحسوسة 42

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 41 , المحسوسة 42

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 43 , المحسوسة 44

أسوان: درجة الحرارة 29 ودرجة الحرارة العظمى 44 , المحسوسة 45

