أخبار مصر

التموين تستعد لصرف السلع التموينية لأصحاب البطاقات خلال شهر سبتمبر

السلع التموينية
بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية الاستعداد المبكر لصرف مقررات شهر سبتمبر المقبل لأصحاب البطاقات التموينية، عبر شركتي الجملة (العامة والمصرية) المنتشرتين بجميع المحافظات، وذلك في إطار خطة الدولة لضمان توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين المستحقين للدعم.

 

ووجهت الوزارة بتكثيف المعروض من السلع داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية، مع التأكيد على توافر جميع الأصناف المقررة على بطاقات التموين، وتشديد الرقابة على عمليات الصرف لضمان انتظامها دون معوقات.

 

تأمين السلع واستقرار الأسعار

 

وأكدت "التموين" أنها تضخ  كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية لتلبية احتياجات المواطنين، من بينها:

 

الزيت: أكثر من 43 ألف طن زيت معبأ.

 

السكر: ما يزيد عن 65 ألف طن.

 

الأرز والمكرونة: توفير 10 آلاف طن أرز، و24 ألف طن مكرونة.

 

أسعار السلع التموينية خلال شهر سبتمبر 2025

 

وفيما يلي قائمة بأبرز أسعار السلع التموينية لشهر سبتمبر  2025: 

 

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا

 

 

 

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيها

 

 

 

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18.00 جنيها

 

 

 

المكرونة (800 جم): 13.00 جنيهًا

 

 

 

الفول المعبأ (500 جم): 9.00 جنيهات

 

 

 

العدس المجروش (500 جم): 21.00 جنيهًا

 

 

 

التونة المفتتة (140 جم): 18.00 جنيهًا

 

 

 

الجبنة تتراباك (500 جم): 14.00 جنيهًا

 

 

 

اللبن المجفف (125 جم): 25.50 جنيها. 

 

مبادرة خفض الأسعار داخل المجمعات الإستهلاكية 

 

ووجهت وزارة التموين  الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار ١٥ سلعة اساسية، داخل المجمعات الاستهلاكية ومنها:-


– اللحوم السودانية الطازجة سعر الكيلو ٣١٠ جنيهات بدلًا من ٣٢٠ جنيها.

– السكر سعر الكيلو ٢٨ جنيها بدلا من ٣٠ جنيها.

– اللحوم المجمدة ١٩٠ جنيها للكيلو بدلا من ٢٢٠ جنيها.

– الدواجن المجمدة سعر الكيلو ٩٠ جنيها بدلا من ١١٠ جنيهات للكيلو.

– اللحوم البلدية ٣٣٠ جنيها للكيلو بدلًا من ٣٥٠ جنيها للكيلو.

– زيت خليط ٨٠٠ مل ٥٢ جنيها بدلا من ٥٤.٥ جنيه.

– زيت خليط ١ لتر ٦٧ جنيها بدلا من ٧٠ جنيها.

– زيت ذرة ١ لتر ٩٥.٥ جنيه بدلًا من ١٠٧.٥ جنيه.

– أرز سعر الكيلو ٢٨.٥ بدلًا من ٣٠ جنيها.

– مكرونة واحد كيلو ٢٣.٥ جنيها بدلا من ٢٥ جنيها.

– شاي ٢٥٠ جرام بسعر ٣٣ جنيها بدلا من ٣٥ جنيها.

– سمن نباتي ٧٠٠ جرام بسعر ٥٩ جنيها بدلا من ٦٢ جنيها.

– صلصة ٣٠٠ جرام بسعر ١٧.٥ جنيه بدلا من ١٩ جنيها.

 

كما شملت التخفيضات سلع أخرى ومنها (المنظفات، حلاوة ومربات وطحينة، مخبوزات ومعجنات، شاي، ملح صلصة، عصائر ومركزات ومنتجات العناية الشخصية ) بنسبة ٥٪

