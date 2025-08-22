جهاز حماية المستهلك: تراجع أسعار السيارات بنسبة تصل لـ 25%

أكد جهاز حماية المستهلك أن سوق السيارات يشهد استمرارًا في التراجع بأسعارها، حيث تراوحت الخصومات بين 10% و25% سواء على السيارات المحلية أو المستوردة.

وأوضح جهاز حماية المستهلك أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات مع عدد كبير من المنتجين المحليين والمستوردين، بهدف توفير خصومات حقيقية للمواطنين.

ويلعب جهاز حماية المستهلك دورًا مهمًا في تنظيم سوق السيارات لضمان حقوق المستهلكين، حيث يفرض على الموردين والموزعين الالتزام بالإعلان عن سعر بيع السيارة النهائي وتدوينه بالفاتورة، ويُعاقب المخالفين بغرامات كبيرة تصل إلى مليوني جنيه.

ويمكن للمستهلكين تقديم شكاوى للجهاز عبر الخط الساخن 19588 أو الواتساب أو الموقع الرسمي، مع ضرورة توفير مستندات أساسية مثل الفاتورة والضمان ورخصة السيارة لتسهيل الإجراءات.

شكاوى جهاز حماية المستهلك

وأعلن جهاز حماية المستهلك عن طرق تقديم الشكاوى من خلال إحدى الطرق الآتية:

الإتصال علي رقم: 19588 من أي خط أرضي للتسجيل أو الإستفسار عن شكوى يوميًا من 8.30 صباحًا وحتى الـ 9:00 مساءً.

تسجيل الشكوى عبر خدمة الواتس اب "على مدار الساعة" والدخول على الرابط التالي مباشرة:

http://shakwa.cpa-mobile.com/

إرسال شكوى إلكترونيًا علي الموقع الرسمي لجهاز حماية المستهلك

https://www.cpa.gov.eg

التوجه إلى مقر الجهاز 96 شارع أحمد عرابي – المهندسين، أو من خلال أفرع الجهاز المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية.

https://www.cpa.gov.eg

كما أعلن جهاز حماية المستهلك عن عناوين أفرع الجهاز بجميع المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.