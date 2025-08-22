تضم 3 شعب وتقبل الوافدات من ليبيا، كل ما تريد معرفته عن كلية البنات الأزهرية بمطروح

افتتح الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، واللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، والدكتور إسماعيل عبد الغفار، رئيس الاكاديمية العربية للنقل البحري والتكنولوجيا، والدكتور عمرو المصري، رئيس جامعة مطروح، والدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، واللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام، وأعضاء مجلس الشيوخ بمطروح، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الازهر للوجه البحري، والدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة؛ كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح.

الدكتور سلامة داود واللواء خالد شعيب يفتتحان كلية البنات الأزهرية بمحافظة مطروح

وخلال الافتتاح استعرض المهندس محمد ماجد، مدير عام الشئون الهندسية بجامعة الأزهر، مسيرة افتتاح الكلية قبل وبعد التطوير.

وعلي هامش الافتتاح قدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التهنئة إلى أهالي مطروح، من خلال اتصال تليفوني مؤكدًا دعمه الكامل لمحافظة مطروح.

من جانبه وجه الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس الجامعة، الشكر والتقدير إلى اللواء خالد شعيب؛ لدعمه الكبير في افتتاح كلية البنات الأزهرية بمطروح.

وأشاد رئيس جامعة الأزهر بوعد اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، للعمل على افتتاح كلية أخرى للبنين العام القادم؛ لتكون رافدًا علميًّا يحمل لواء الأزهر الشريف وراية الوسطية والاعتدال في بقعة غالية من بقاع الوطن وهي محافظة مطروح الحبيبة.

وأوضح رئيس الجامعة أن كلية البنات الأزهرية بمطروح تضم ثلاث شعب، هي: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون، لافتًا إلى أنه بجانب ذلك سوف يتم اضافة تخصصات أخرى، مثل: رياض الأطفال، واللغات، وغير ذلك من التخصصات التي تلبي حاجة المجتمع في مطروح.

قبول الطالبات الوافدات من ليبيا الشقيقة.

وأضاف رئيس جامعة الأزهر أن الكلية سوف تقبل جميع طالبات الثانوية الأزهرية من محافظة مطروح والمحافظات القريبة، إضافة إلى قبول الطالبات الوافدات من ليبيا الشقيقة.

وأعرب اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، عن بالغ سعادة أبناء مطروح بتحقيق حلم طال انتظاره، ألا وهو افتتاح فرع جامعة الأزهر بمطروح، الذي يبدأ اليوم بكلية البنات في تخصصاتها الثلاثة: اللغة العربية، وأصول الدين، والشريعة الإسلامية بما يمثله كقيمة مضافة كبيرة لبنات مطروح، ليستكملن مسيرتهن التعليمية بعد الثانوية الأزهرية، وهو خطوة أولى على طريق إنشاء فرع متكامل لجامعة الأزهر يضم عديدًا من الكليات للبنين والبنات على السواء.

وأكد محافظ مطروح أن ما نشهده اليوم من افتتاح كلية البنات الأزهرية يأتي ترجمة عمليَّة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي جعل من التعليم الجامعي قضية أمن قومي، واعتبر بناء الإنسان محورًا رئيسًا لتحقيق التنمية المستدامة، واليوم نشهد في مطروح جزءًا من هذه الرؤية يتحقق على أرض الواقع.

ووجه محافظ مطروح الشكر والامتنان لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الذي لم يبخل بالدعم والرعاية والموافقة الكريمة على إقامة فرع جامعة الأزهر بمطروح، والشكر موصول لفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، الذي كان خير سند، ولجميع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظة؛ لما قدموه من جهد صادق حتى رأينا هذه اللحظة التاريخية.

وقدم المحافظ التهنئة إلى أهالي مطروح جميعًا، من الحمام شرقًا إلى السلوم غربًا وسيوة جنوبًا، على هذا الإنجاز الكبير، الذي سيظل علامة مضيئة في تاريخ المحافظة، ومنارة للعلم والمعرفة لبناتنا وأبنائنا.

وبين المحافظ أن افتتاح فرع الجامعة يأتي من أجل فتيات مطروح، والتيسير عليهن وعلى أسرهن، مشيرًا إلى أنه قد تم تخصيص أرض بمساحة 15 فدانًا بمنطقة المرحوم علي حميدة لتكون مقرًّا دائمًا لفرع جامعة الأزهر بمطروح، يضم جميع الكليات والتخصصات، ويستقبل طلاب مطروح، بل أبناء دول شمال إفريقيا.

مؤكدًا في نهاية كلمته أن مصر لن تنهض إلا بالعلم والعمل، وبسواعد أبنائها المخلصين.



وفي الختام كرم اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، عددًا من القيادات الشعبية والتنفيذية التي أسهمت في افتتاح كلية البنات فرع جامعة الأزهر بمطروح.

