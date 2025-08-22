كيفية معرفة الرقم السري لـ بطاقة التموين بالرقم القومي

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يمكن لأصحاب البطاقات التموينية الحصول على الرقم السري الخاص ببطاقاتهم باستخدام الرقم القومي، وذلك من خلال خدمة الرسائل النصية.

خطوات الاستعلام

يقوم صاحب البطاقة بإرسال رسالة نصية تحتوي على الرقم (1) إلى الرقم 9136.

ويتلقى المواطن بعدها رسالة نصية من الوزارة تتضمن الرقم السري الجديد، وذلك على رقم الهاتف المحمول المسجل باسم صاحب البطاقة لدى شركة الاتصالات.

وتشدد الوزارة على ضرورة أن يكون الهاتف المحمول مسجلًا باسم صاحب البطاقة التموينية لضمان وصول الخدمة بنجاح، بما يمكّن الأسرة من صرف مقرراتها التموينية بشكل منتظم وفق القواعد المقررة.

وأتاحت وزارة التموين والتجارة الداخلية للمواطنين أكثر من وسيلة لإعادة أو تغيير الرقم السري لبطاقة التموين، بما يسهّل عملية صرف المقررات الشهرية دون معوقات.

وتتمثل الخطوات في الآتي:

إرسال رسالة نصية بالرقم (1) إلى رقم الخدمة 9136

أو إرسال رسالة نصية إلى الرقم 91237، ليصل بعدها الرقم السري الجديد في رسالة على الهاتف المحمول.

كما يمكن استعادة الرقم السري عبر الموقع الإلكتروني "دعم مصر" وذلك من خلال:

إدخال رقم البطاقة التموينية المكون من 12 رقمًا.

اختيار المحافظة التابع لها صاحب البطاقة.

الضغط على "تسجيل الدخول" ثم "خدمات للمواطن".

اختيار خدمة "إعادة إرسال الرقم السري".

وبعد تنفيذ أي من هذه الخطوات، ترسل وزارة التموين رسالة نصية إلى رقم الهاتف المسجل باسم صاحب البطاقة التموينية لدى شركات الاتصالات، متضمنة الرقم السري الجديد الذي يمكّنه من صرف المقررات والسلع التموينية المقررة شهريًا، وفقًا لعدد أفراد الأسرة.

الخدمات التموينية المتاحة عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين

أما فيما يتعلق بخدمات بطاقات التموين المتاحة حاليا عبر بوابة مصر الرقمية ومكاتب التموين، فهي:

استمارة تحديث بيانات المواطن.

تفعيل بطاقة تموين.

إصدار بدل تالف أو فاقد.

النقل من محافظة إلى أخرى.

فصل نفسي.

ضم أفراد الأسرة.

الاستعلام عن صرف الدعم.

