المغرب يحجز مقعده في نصف نهائي أمم إفريقيا للمحليين بعد الفوز على تنزانيا بهدف

منتخب المغرب للمحليين
منتخب المغرب للمحليين

نجح منتخب المغرب في التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية للمحليين، بعد الفوز على نظيره منتخب تنزانيا بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين.

وسجل أسامة المليوي هدف منتخب المغرب الوحيد في الدقيقة 65، ليقود  أسود الأطلس رسميا إلى المربع الذهبي.

وكان فاز منتخب المغرب تأهل إلى الدور ربع النهائي بعد الفوز على نظيره الكونغو الديمقراطية، بنتيجة 3-1. 

وتواجد منتخب المغرب في المجموعة الأولى التي تضم منتخبات كينيا وأنجولا والكونغو الديمقراطية وزامبيا.

بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين

وتقام بطولة كأس أمم أفريقيا للمحليين، في دول كينيا وأوغندا وتنزانيا، بمشاركة 19 منتخبًا مقسمين على 4 مجموعات، أول 3 مجموعات تتواجد بها 5 منتخبات، والمجموعة الرابعة بها 4.

وكان منتخب المغرب حقق الفوز على أنجولا بهدفين دون رد، كما استطاع الفوز على زامبيا بنتيجة 3-1، ونال الهزيمة من منتخب كينيا بهدف دون مقابل.

