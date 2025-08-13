الأربعاء 13 أغسطس 2025
بقيادة نجم المغرب، 4 أفارقة يظهرون لأول مرة في الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، يترقب الجميع انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” يوم الجمعة المقبلة وسط منافسة قوية بين الأندية العشرين لحصد اللقب.

4 أفارقة جدد في الدوري الإنجليزي

وتشهد النسخة المقبلة من الدوري الإنجليزي الذي يعد الأقوى في العالم مشاركة 4 لاعبين أفارقة جدد في البطولة ونستعرضهم معكم على النحو التالي..

حبيب ديارا لاعب الوسط السنغالي المنضم إلى سندرلاند قادمًا من ستراسبورج النمساوي مقابل صفقة بلغت 31,50 مليون يورو.

الحاج مالك ديوف لاعب الوسط السنغالي المنضم إلى وست هام يونايتد قادمًا من سلافيا براج مقابل 22 مليون يورو.

شمس الدين طالبي نجم المغرب الذي انضم إلى سندرلاند مقابل 20 مليون يورو بعد أن لعب مع كلوب بروج.

نواه صديقي لاعب خط الوسط انضم هو الآخر إلى سندرلاند قادمًا من يونيون سان جيلواز مقابل 17 مليون يورو.

ويعد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الهداف التاريخي للاعبين الأفارقة في الدوري الإنجليزي الممتاز.

