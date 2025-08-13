الأربعاء 13 أغسطس 2025
رياضة

صافرة مصرية تدير مباراة أنجولا والكونغو في أمم إفريقيا للمحليين

الحكام
الحكام

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تعيين الدولي المصري محمود ناجى حكما لمباراة منتخبي أنجولا والكونغو الديمقراطية غدًا في دور المجموعات لبطولة كأس أمم إفريقيا للمحليين المقامة في كينيا وتنزانيا وأوغندا.

يضم الطاقم محمود ناجي حكم ساحة، والإريتري صامويل مينجيس الغاني رونالد آدي مساعدان، الجزائري لطفي بوقصة حكم رابع، الموريتاني دحان بيدا حكم فيديو، والكيني ستيفن أونيانجو مساعد حكم فيديو.


المنتخبات المشاركة في كأس إفريقيا للمحليين 

 ويشارك في في كأس أفريقيا للمحليين “شان 2024”، المقامة خلال أغسطس 2025، 19 منتخبا.

ويتواجد أربعة من المنتخبات العربية،وهم: المغرب في المجموعة الأولى، وموريتانيا في المجموعة الثانية، والجزائر في المجموعة الثالثة، والسودان في المجموعة الرابعة.

مجموعات كأس أمم أفريقيا للمحليين

المجموعة الأولي: المغرب، أنجولا، زامبيا، كينيا، الكونغو الديمقراطية 

المجموعة الثانية: موريتانيا، مدغشقر، بوركينا فاسو، تنزانيا،  إفريقيا الوسطى.

المجموعة الثالثة: الجزائر،  جنوب إفريقيا ،  أوغندا،  غينيا ،  النيجر .

المجموعة الرابعة: السنغال، السودان، نيجيريا، غينيا الاستوائية.

نظام بطولة أمم أفريقيا للمحليين

وتقام مباريات بطولة أمم أفريقيا للمحليين بمرحلة المجموعات حيث يتم تقسيم المنتخبات المشاركة على 4 مجموعات، ويتأهل منتخبان فقط من المجموعات الأربعة إلى دور ربع النهائي، ثم تستكمل البطولة بنظام الأدوار الإقصائية من دور الـ 8 حتى المباراة النهائية.

 

