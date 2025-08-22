الجمعة 22 أغسطس 2025
خارج الحدود

القناة الـ12 العبرية: حكومة نتنياهو تضغط من أجل تبكير موعد عملية السيطرة على غزة

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن حكومة نتنياهو تضغط من أجل تبكير موعد عملية السيطرة على مدينة غزة.

وأوضحت القناة 12 الإسرائيلية، أن إسرائيل تستعد لإرسال وفد في الأيام القادمة للتفاوض على صفقة التبادل.

وأشارت إلى أن عملية غزة من المفترض أن تبدأ بعد 3 أسابيع والمستوى السياسي يطالب بتسريعها، مضيفة أن 4 ألوية عسكرية إسرائيلية تنفذ مناورة برية على أطراف مدينة غزة.


وكشفت أن المحادثات بدأت بشأن تحديد موعد ومكان المفاوضات المقبلة ومن المتوقع أن يغادر الوفد خلال الأيام المقبلة.

اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين بتل أبيب

وقبل وقت سابق من أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الجمعة، بانطلاق احتجاجات في تل أبيب للمطالبة بإعادة الرهائن الإسرائيليين، لافتة إلى أن المتظاهرون يغلقون محور أيالون الرئيسي الذي يربط تل أبيب بضواحيها.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، انطلقت مظاهرات، في تل أبيب للمطالبة بعقد صفقة لإعادة الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام عبرية، آنذاك، بوقوع اشتباكات بالأيدي بين المتظاهرين الإسرائيليين وشرطة الاحتلال عند مدخل وزارة جيش الاحتلال في تل أبيب.

ومن جانبها، قالت عائلات الأسرى الإسرائيليين: سنعلن العصيان المدني إذا لم تستمع الحكومة لمطالبنا بإنجاز صفقة تعيد الأسرى.

المتظاهرون الإسرائيليون يحاصرون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب لهذا السبب

وفي وقت سابق، حاصر المحتجون الإسرائيليون مقر وزارة جيش الاحتلال بتل أبيب في مظاهرات انطلقت احتجاجا على نية الحكومة احتلال قطاع غزة بدلا من عقد صفقة تعيد الأسرى.

إسرائيل السيطرة على مدينة غزة تل أبيب جيش الاحتلال حكومة نتنياهو قطاع غزة

