الأربعاء 06 أغسطس 2025
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خارج الحدود

إعلام عبري: المجلس الوزاري يبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

أفادت القناة 12 العبرية مساء اليوم الأربعاء، بأن المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر سيبحث عملية عسكرية في غزة تستغرق ما بين 4 و5 أشهر.

وأضافت القناة 12 الإسرائيلية: "الخطة التي يناقشها المجلس الوزاري تتضمن استدعاء 4 إلى 6 فرق عسكرية.. الخطة العسكرية تستهدف احتلال مدينة غزة ومخيمات وسط القطاع".

 

قرار احتلال غزة يعود إلى إسرائيل

وفي وقت سابق من أمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إنه لا يمكنه التصريح بأي شيء يتعلق باحتمالية احتلال غزة، مشددًا على أن الأمر يعود لإسرائيل وحدها.

 وأضاف “ترامب”: "سكان غزة لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونسعى بالتعاون مع عدد من الدول العربية لتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة".

 

ترامب يكشف موقفه بشأن روسيا

وأشار ترامب إلى انعقاد اجتماع مهم في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة المبعوث الخاص ويتكوف، لاتخاذ قرار بشأن الموقف الأمريكي من العلاقات مع روسيا، لا سيما في ما يتعلق بالعقوبات المفروضة على الدول المستوردة للطاقة الروسية. 

وقال: "سوف أتخذ قرارًا بشأن العقوبات المفروضة على الدول التي تشتري الطاقة من روسيا بعد هذا الاجتماع".

وأبدى ترامب انزعاجه من مقطع مصور لأحد الرهائن الإسرائيليين، واصفًا إياه بـ"المروع"، وأكد أن ما يقوم به حاليًّا يهدف إلى "إيقاف الحروب في العالم".

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