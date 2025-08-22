المرور ينظم قافلة لـ فحص المركبات تيسيرا علي المواطنين بالوادي الجديد

نظمت إدارة مرور الوادي الجديد بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، قافلة مرورية وذلك لتقديم الخدمات المرورية وإنهاء إجراءات تراخيص المركبات

وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتوفير كافة الخدمات بمراكز المحافظة، وتيسير حصول المواطن عليها؛ توفيرًا للوقت والجهد وتخفيفًا عن كاهل المواطنين.

وأجرت القافلة المرورية التي نظمتها إدارة مرور الوادي الجديد، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، أعمال الفحص لعدد من المركبات ما بين سيارات خاصة ونقل وحكومية ودراجات نارية بمقر الوحدة المحلية لمركز بلاط بالتنسيق مع إدارة مرور الداخلة، وذلك للتيسير على المواطنين من أبناء المركز بديلًا عن السفر والانتقال للداخلة.

ونظمت إدارة مرور الوادي الجديد، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط، اليوم الجمعة، حملة مرورية مهمتها فحص وإنهاء إجراءات تراخيص كافة المركبات، بغرض التيسير على المواطنين من أهالي واحة بلاط والبعيدين عن مقر إدارة المرور في مدينة "موط" في مركز الداخلة.

وأعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بمحافظة الوادي الجديد، في بيان لها، عن تحديد اليوم الجمعة لفحص جميع المركبات والموتوسيكلات وذلك بوجود حملة كاملة من الإدارة المرور بالوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط في تمام الساعة الثامنة صباحا.

واستهدفت القافلة تقديم كافة الخدمات المرورية للتيسير على المواطنين بواحة بلاط، فيما تواصل القوافل المرورية إستهداف كافة المناطق النائية ومناطق الاستصلاح الحديث بمختلف مناطق الوادي الجديد.

يأتي ذلك في إطار سعى مديرية أمن الوادي الجديد، تخفيف الأعباء عن المواطنين، واستجابة لرغبات أهالي مدينة بلاط، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بتواجد مسئول من إدارة المرور بمركز بلاط بشكل دوري لإنهاء إجراءات التراخيص بدلًا من الانتقال للداخلة تيسيرًا على المواطنين من أبناء المركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.