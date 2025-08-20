استعدادا للعام الدراسي، اجتماع موسع لمناقشة آخر مستجدات التعليم بالوادي الجديد

عقد الدكتور سامى فضل دياب وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، لقاءً موسعًا وموجهى العموم والأوائل بالمديرية بالمديرية بحضور المعنيين بقطاع تعليم المحافظة، وذلك في إطار الاستعداد للعام الدراسى الجديد والوقوف على آخر المستجدات ومتابعة العمل لحظة بلحظة.

وفي مستهل اللقاء وجه الدكتور سامي، الشكر والتقدير للحضور على ما يبذلونه من جهد كبير فى سبيل النهوض بالعمل والإرتقاء به، وخاصة مرور امتحانات الفصل الدراسى الثاني بأمن وسلام وفق خطط محكمة وكان لها المردود الإيجابي المتميز فى نفوس أولياء الأمور والطلاب.

وتطرق الحديث لخطة العمل والاستعداد للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٥-٢٠٢٦ م حيث شدد وكيل تعليم الوادي الجديد، الانتهاء من حصر الزيادات من المعلمين على أرض الواقع وسد العجز بجميع التخصصات.

ووجه وكيل التعليم بوضع خطة محكمة وهادفة لصقل وتنمية مهارات الطلاب دون المستوى بالقراءة والكتابة وخاصة بالمناطق النائية مترامية الأطراف، بالإضافة إلى المتابعة الدورية المستمرة لسير العمل والاطمئنان على تقديم أفضل الخدمات لطلاب المحافظة وعلى مدار العام الدراسى، وكذا رفع الوعى لدى طلاب الثانوية العامة.

وكلف وكيل تعليم الوادي الجديد باستخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المحافظة والوصول لأعلى معايير الجودة، مؤكدًا علي اعتبار المعلم الأول للمادة بكل مدرسة موجه مقيم ولديه المسئولية كاملة فى متابعة الخطة الدراسية ومعلمى المادة داخل المدرسة.

وأشار سامي، إلي ضرورة نشر ثقافة الوعي لدى طلاب الثانوية وشرح منظومة البكالوريا، والرد على الاستفسارات بهذا الشأن مع حق الطالب فى الاختيار، مؤكدًا علي تقديم كافة سبل الدعم للجميع ومواجهة المشكلات وفق اللوائح المنظمة للعمل من أجل الهدف المنشود للارتقاء بالمنظومة التعليمية على أرض المحافظة.

وحرص وكيل التعليم على فتح باب الحوار والمناقشة مع الحضور الكرام حول بعض من المشكلات التى قد تعوق العمل وعرض المقترحات ووضع حلول عاجلة وفورية بما يضمن حسن سير العمل، ووجه بضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتضافر كافة الجهود لتحقيق أفضل النتائج لعام دراسى متميز، مزدهر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.