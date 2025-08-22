بعد شكاوى المواطنين، تموين الوادي الجديد تسحب 45 عينة دقيق من مطحن للغلال

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الجمعة، عن سحب 45 عينة دقيق من مطحن الغلال الرئيسي بمدينة الخارجة.



وأكد محمد صالح شريعي، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أن سحب العينات من المطحن لمتابعة جودة الدقيق في ظل تلقي شكاوى من المواطنين من بعض المخابز بمدينة الخارجة عن سوء لون ومواصفات الخبز المدعم.



وأضاف شريعي، أنه جرى متابعة المخابز من خلال تكثيف حملات الرقابة عليها ومتابعة جودة الدقيق من المطحن في ظل أن الدقيق الموجود في المحافظة هو دقيق بلدي محلي عالي الجودة وأنه جارٍ تحرير مخالفات للمخابز المخالفة.



ولفت شريعي، إلى متابعة المديرية لمبادرة الغرف التجارية في خفض الأسعار على مستوى مراكز المحافظة الخمسة لضمان تنفيذ المبادرة واستفادة المواطن منها.

