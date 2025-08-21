اندلاع حريق في مبنى مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد (صور)

اندلع حريق، منذ قليل، بمبني مديرية الشباب والرياضة بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

وتلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في مبنى حكومي بمدينة الخارجة.

تبين اندلاع حريق في مبنى مديرية الشباب والرياضة جنوب مدينة الخارجة وانتقلت سيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى موقع الحريق لمحاولة إخماد الحريق، وجاري اخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية والإطفاء.

جاري تحرير محضر بالحريق، وانتداب الأدلة الجنائية لتحديد أسباب اندلاع الحريق وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

